Центробанк РФ не стал поднимать ставку и сохранил ее на уровне 16% годовых

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 37 0

Почему регулятор принял такое решение?

Центробанк РФ не стал поднимать ставку и сохранил ее на уровне 16% годовых

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Решение принято советом директоров ЦБ, сообщается на официальном сайте регулятора.

В конце 2023 года ключевая ставка достигла после ряда повышений 16%. Однако сегодня, 16 февраля 2024 года, Центробанк не стал поднимать показатель, отметив снижение инфляционного давления в стране. Хотя уровень инфляции и остается высоким, отметили в регуляторе.

«Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно», — говорится в заявлении Банка России.

Регулятор также отметил, что проводимая денижно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. Центробанк ожидает, что в 2024 году показатель инфляции опустится до 4% и сохранится в пределе до 4,5%.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам президента России Владимира Путина, ВВП страны в 2023 году вырос на 3,6%. Кроме того, наметились темпы снижения инфляции, в январе текущего года показатель составил 7,2%.

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