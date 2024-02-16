Жертвы экопирамиды: вкладчики требуют наказать создателей платформы «Умная среда»

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Основателей экопирамиды «Умная среда» задержали в Петербурге

Фото, видео: Вотоновская Виктория / ТАСС; 5-tv.ru

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Обманутыми инвесторами оказались 200 человек.

В Петербурге оперативники задержали сооснователя экопирамиды «Умная среда» Алексея Варламова. Через несколько часов пройдет заседание суда, на котором примут решение о мере пресечения.

По данным «Известий», 200 дольщиков вложили в оборудование для мини завода по переработке пластика 70 миллионов рублей. Инвесторам обещали большую прибыль. Но в итоге предприятие проработало меньше года. Станки остановились, руководство перестало отвечать на звонки, а после объявило о банкротстве.

Некоторые вкладчики уже подали заявления в суд: известно как минимум о 16 исках.

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