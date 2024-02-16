СМИ узнали об альтернативном законопроекте помощи Украине от США

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 27 0

Punchbowl: США составили альтернативный проект по помощи Украине

СМИ узнали об альтернативном законопроекте помощи Украине от США

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

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Американцы все никак не могут согласовать финансирование киевскому режиму.

Американцы пытаются согласовать проект помощи Украине, но пока безуспешно. Как узнал портал Punchbowl, в США уже нашли альтернативный вариант, предусматривающий финансирование киевского режима вместе с Тайванем и Израилем.

СМИ со ссылкой на члена Республиканской партии Брайана Фитцпатрика, который принимал участие в создании законопроекта, сообщают о том, что США нашли альтернативу для выделения Украине, Тайваню и Израилю более 66 миллиардов долларов. Речь идет о финансировании оборонной сферы. Киевскому режиму из этого предусматривается 47 миллиардов.

При этом законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, у которых нет на то разрешения в целях обеспечения «оперативного контроля над границами США».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пакет очередной помощи Украине может не пройти голосование в палате представителей США.

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