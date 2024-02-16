Есть план: почему Еврокомиссия не заинтересована в транзите газа через Украину

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 169 0

Еврокомиссар Симсон: ЕС не заинтересован в транзите газа из РФ через Украину

Есть план: почему Еврокомиссия не заинтересована в транзите газа через Украину

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какие альтернативы хотят предложить странам, которые по прежнему получают российский газ через украинские территории?

Евросоюз (ЕС) не хочет продлевать соглашение о транзите российского газа через территории Украины после 2024 года. Об этом сообщила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во время своего выступления на заседании комитета промышленности. По ее словам, у союза есть альтернативные варианты.

«По предварительной аналитике, есть альтернативные решения по газоснабжению стран, которые по-прежнему получают российский газ через Украину», — приводит ее слова сайт EADaily.

Симпсон отметила, что план может быть и у сторонников продления соглашения о транзите газа. Тем не менее, Брюссель рассматривает возможность хранения газа на Украине и использования реверсных поставок.

От газа из России в ЕС хотят отказаться к 2027 году, заметила еврокомиссар. От сжиженного природного газа европейские страны могут отказаться и раньше, добавил она, намекая на новый, еще не обнародованный, пакет антироссийских санкций.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач прокомментировал заявление Симсон. По его словам, если транзит газа продолжается, даже несмотря на боевые действия, значит это кому-то нужно, в том числе и в Евросоюзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз закупил у России нефти и газа на 29 миллиардов евро.

-9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.82
0.39 98.41
0.60
Повезет больше всех! Кому поможет госпожа Удача в конце февраля

Последние новости

17:18
Путин: Россия показала способность самостоятельно развивать технологии
17:11
Слишком много хлора: в городе Ломоносов под Петербургом пришлось мыть водопорвод
17:07
Социолог о песне ST и благодарностях от росгвардейцев: «Люди понимают, для чего нужна СВО»
16:58
«Продающаяся дата»: Митя Фомин назвал День влюбленных придуманным праздником
16:47
«Нас предали»: группа мобилизованных боевиков ВСУ объявила о желании сложить оружие
16:37
Доверенные лица Путина принимают звонки в колл-центре избирательного штаба

Сейчас читают

В Кремле отреагировали на сообщения о смерти Алексея Навального*
Названа предварительная причина смерти Навального*
Алексей Навальный* умер в колонии
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок