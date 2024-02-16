Прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в массовых акциях

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 56 0

Нарушение закона влечет ответственность.

Прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в массовых акциях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в массовых акциях и митингах. Призывы к проведению несанкционированных мероприятий активно распространяются по социальным сетям. Стражи порядка напоминают: даже самое малейшее нарушение законодательства влечет ответственность.

«В связи с распространением в Сети интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура г. Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона», — подчеркивается в официальном заявлении столичного госоргана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле отреагировали на призывы к незаконной акции в Якутии. До этого стало известно, что события в регионе связаны с убийством 26-летнего мужчины в ночном клубе.

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