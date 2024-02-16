Путин предложил вынести за город часть металлургического комбината в Челябинске

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 21 0

Инициатива президента обусловлена защитой экологии.

Путин предложил вынести за город часть металлургического комбината в Челябинске

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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Президент России Владимир Путин предложил закрыть часть Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и перенести ее за пределы города. Дело в том, что вредное производство вредит экологии, считает глава государства.

Губернатор региона Алексей Текслер рассказал Путину об этой проблеме в ходе встречи. Он подчеркнул, что ЧЭМК должен был снизить вредные выбросы, но этого так и не произошло.

Из-за этого прокуратура выдала предписание собственникам, по которому они обязаны выполнить соответствующие обязательства.

«Я знаю эту проблему, нужно это предприятие, вредное производство здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города. Вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы — сохранение рабочих мест», — отметил Путин.

Для этой работы глава государства посоветовал губернатору привлечь местных инвесторов. Текслер, в свою очередь, обратил внимание на то, что социальные объекты на балансе ЧЭМК находятся в подвешенном положении.

«Все имущество должно поступить в собственность государства. А социальные объекты, конечно, так и сделаем: передадим в собственность субъекта федерации», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин посетил Завод роботов в Челябинске.

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