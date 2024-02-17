Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в деле о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трампа обязали выплатить около 355 миллионов долларов. Кроме того, суд постановил, что старшие сыновья политика Дон-младший и Эрик обязаны выплатить по четыре миллиона долларов каждый после того, как судья признал их ответственными за многочисленные случаи мошенничества.

Также судья Артур Энгорон запретил экс-президенту работать сотрудником или директором любой нью-йоркской корпорации или другого юридического лица в Нью-Йорке сроком на три года.

Адвокат бывшего американского лидера Алина Хабба назвала решение «явной несправедливостью — простой и ясной». Она выразила уверенность, что оно будет отменено в апелляционном порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп лишился политического иммунитета по делу о вмешательстве в выборы.