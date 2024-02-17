Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в деле о мошенничестве

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 15 0

Политика обязали выплатить около 355 миллионов долларов.

Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в деле о мошенничестве

Фото: Matt Rourke / ТАСС

Суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трампа обязали выплатить около 355 миллионов долларов. Кроме того, суд постановил, что старшие сыновья политика Дон-младший и Эрик обязаны выплатить по четыре миллиона долларов каждый после того, как судья признал их ответственными за многочисленные случаи мошенничества.

Также судья Артур Энгорон запретил экс-президенту работать сотрудником или директором любой нью-йоркской корпорации или другого юридического лица в Нью-Йорке сроком на три года.

Адвокат бывшего американского лидера Алина Хабба назвала решение «явной несправедливостью — простой и ясной». Она выразила уверенность, что оно будет отменено в апелляционном порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп лишился политического иммунитета по делу о вмешательстве в выборы.

-8° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.55
0.73 99.35
0.94
Повезет больше всех! Кому поможет госпожа Удача в конце февраля

Последние новости

1:09
«Восемь лет прошло»: Черкасов разнес Бузову за постоянные посты о Тарасове
0:56
Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в деле о мошенничестве
0:41
МИД предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии
0:21
«Блондины арийской внешности»: на Украине призвали отправить зеков в ряды ВСУ
0:07
Мишустин обозначил сроки создания базы генетической информации
23:53
Помогло одно обстоятельство: как упавшей с 20 этажа девушке удалось выжить

Сейчас читают

Умер известный российский фотограф Дмитрий Марков
«Людей нельзя программировать»: Нюта поделилась секретами гадания
«Встал и делаешь»: Барановская дала рецепт достижения цели
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок