Покоряя лед: возможно ли без лишних трат научиться кататься на коньках

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 29 0

Стабильные тренировки по фигурному катанию могут заметно улучить навык

Покоряя лед: возможно ли без лишних трат научиться кататься на коньках

Фото: www.globallookpress.com / Igor Kharitonov/AiF

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Бесплатные занятия проводятся в Москве весь сезон.

Много кто мечтает красиво скользить по льду, исполняя различные пируэты и удивляя окружающих. Однако на деле чаще всего оказывается, что кататься на коньках не так то просто. Возможно ли без лишних затрат освоить фигурное катание уже во взрослом возрасте, рассказала корреспондент KP.RU Александра Будаева.

Девушка несколько раз посетила бесплатные занятия, во время которых освоила некоторые несложные элементы. С профессиональными тренерами можно заниматься круглый год в своем районе — необходимо зарегистрироваться на сайте московского спорта и выбрать подходящее место.

Учителем Александры стала бронзовый призер чемпионата России по синхронному катанию и артистка мировых ледовых шоу Екатерина Фетисова. Сперва она предложила начать с азов: попробовать шагать, медленно ехать, приседать и плавно переносить вес с одной ноги на другую.

Фигуристка рассказала, что результат обучения всегда будет зависеть от настроя. В том случае, если человек пришел ради развлечения, то прогресс будет небольшой и медленный.

«Если готовы работать усердно, то и результат будет», — заверила Фетисова.

Кроме того, по ее словам, те, кто ходит с самого начала сезона и ответственно тренируется, могут освоить порядка 15 элементов, а также небольшие прыжки. Есть и те, кто начинает заниматься индивидуально, помимо групповых занятий.

Как объяснила кандидат в мастера спорта, у некоторых действительно есть шанс поучаствовать в соревнованиях, причем не среди любителей, а среди профессионалов в синхронном катании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как научиться фигурному катанию взрослым.

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