Посол Антонов: «Реакция США на смерть Навального* — попытка вмешаться в дела России»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 61 0

Посол Антонов: Реакция США на смерть Навального* — попытка вмешаться в дела РФ

Посол Антонов: «Реакция США на смерть Навального* — попытка вмешаться в дела России»

Фото: Pavel Golovkin/ ТАСС

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Неосторожные высказывания Вашингтона о судьбе блогера прокомментировали в диппредставительстве РФ.

Реакция властей США на смерть блогера Алексея Навального* расценивается как попытка вмешаться во внутренние дела России. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что американским властям стоило бы обратить внимание на проблемы своей страны, а не искать поводы для уничижительных выпадов в адрес России и введения очередных санкций.

«Закономерно возникает вопрос: а судьи кто? Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. А смерть — лишь повод. Такая политика неприемлема. Лучше бы здешним деятелям сосредоточиться на проблемах своей страны, требующих безотлагательного решения», — цитирует слова Антонова официальный Telegram-канал посольства.

Антонов также добавил, что Вашингтон не заинтересовал по-настоящему разобраться в ситуации, какой бы чувствительной она не была, гораздо важнее для них — спасти «разваливающийся американский порядок, основанный на неких правилах».

О смерти Навального, отбывающего наказание в ИК-3, сообщили в Управлении ФСИН по региону. По данным ведомства, после прогулки в колонии он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение, подчеркнул, что в причинах смерти должны разобраться специалисты.

Блогер Алексей Навальный был признан виновным в неоднократном нарушении условий испытательного срока, назначенного ему по делу «Ив Роше». Пока он находился на лечении в Германии, в его отношении требование о явке на регистрацию было приостановлено. Уведомление было направлено 16 октября почти через две недели после его выписки из клиники Charite. Навальный проигнорировал уведомление и 23 октября явку пропустил. При этом он продолжал свободно передвигаться по Германии, чему есть подтверждение в СМИ и соцсетях.

На связь с ФСИН Алексей Навальный вышел только 23 ноября 2020 года, сообщив, что проживает в немецком отеле Hotel Arabel. Также он подтвердил выписку из Charite, как и было указано выше, 23 сентября. При этом объективных причин своей неявки на регистрацию не предоставил.

В итоге Навального объявили в розыск из-за того, что его местонахождение невозможно было установить. 14 января столичный ФСИН официально заявил о намерении задержать Алексея Навального и сделал это 17 января в аэропорту «Шереметьево», когда блогер вернулся из Германии.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание на реальное. Навальный находится в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покровом, где он должен провести два года и восемь месяцев.

В отношении блогера также расследуются дела о хищении пожертвований ФБК***. По мнению следствия, что часть этих средств блогер потратил на личные нужды, будучи руководителем этих организаций.

Кроме того, 20 февраля завершился судебный процесс по делу о клевете Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд признал блогера виновным и присудили ему штраф в 850 тысяч рублей. Причиной судебного разбирательства стал оскорбительный комментарий Навального к видео, на котором ветеран ВОВ выказывается в поддержку поправок в Конституцию.

Еще одно уголовное дело было возбуждено по статье «Неуважение к суду», выразившееся в оскорблении судьи. Блогер вину не признал и назвал свое уголовное преследование политически мотивированным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в колонию, где умер Навальный, едет комиссия.

* — внесена Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — внесены в список иноагентов

*** — Признан в России экстремисткой организацией, запрещен.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

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