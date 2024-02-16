Алексей Навальный* умер в колонии № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по ЯНАО.

Навальный, как сообщается, скончался в пятницу, 16 февраля, после прогулки. Плохое самочувствие привело к потере сознания.

«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении УФСИН.

Однако реанимировать Навального не удалось. Медики констатировали смерть, причины которой будут устанавливаться. Во ФСИН России сообщили, что в колонию направляется комиссия для установления всех обстоятельств случившегося.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму