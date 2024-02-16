Алексей Навальный* умер в колонии

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 3 251 0

Подробности привели в управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

Алексей Навальный* умер в колонии

Фото: Коньков Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Алексей Навальный* умер в колонии № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по ЯНАО.

Навальный, как сообщается, скончался в пятницу, 16 февраля, после прогулки. Плохое самочувствие привело к потере сознания.

«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении УФСИН.

Однако реанимировать Навального не удалось. Медики констатировали смерть, причины которой будут устанавливаться. Во ФСИН России сообщили, что в колонию направляется комиссия для установления всех обстоятельств случившегося.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

-9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.82
0.39 98.41
0.60
Повезет больше всех! Кому поможет госпожа Удача в конце февраля

Последние новости

14:27
Названа предварительная причина смерти Навального*
14:21
Алексей Навальный* умер в колонии
14:02
Осужденный за наркотики футболист «Спартака» Промес объявлен в розыск
13:57
«За ними неправда»: Никита Джигурда продолжает борьбу за наследство подруги Браташ
13:45
Очередной визит к «союзникам»: зачем Зеленский приехал в Германию
13:41
Жертвы экопирамиды: вкладчики требуют наказать создателей платформы «Умная среда»

Сейчас читают

Алексей Навальный* умер в колонии
«Не понимаю»: разбитая Бузова вышла на связь после родов Костенко
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео