Алексей Навальный* умер в колонии
Подробности привели в управлении Федеральной службы исполнения наказаний.
Фото: Коньков Сергей / ТАСС
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Алексей Навальный* умер в колонии № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по ЯНАО.
Навальный, как сообщается, скончался в пятницу, 16 февраля, после прогулки. Плохое самочувствие привело к потере сознания.
«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении УФСИН.
Однако реанимировать Навального не удалось. Медики констатировали смерть, причины которой будут устанавливаться. Во ФСИН России сообщили, что в колонию направляется комиссия для установления всех обстоятельств случившегося.
* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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