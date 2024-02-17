Дружба закончилась: в Польше заявили, что не хотят видеть Украину в Евросоюзе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 64 0

Евродепутат Миллер: членство Украины в ЕС станет смертельным ударом для Польши

Дружба закончилась: в Польше заявили, что не хотят видеть Украину в Евросоюзе

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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А если Киев все же сможет вступить в ЕС, у Варшавы к нему есть особенные требования. О чем идет речь?

Если Украина станет членов Европейского союза, Польше грозит серьезный ущерб. Оь этом в беседе с изданием Fakt заявил бывший премьер-министр Польши и евродепутат Лешек Миллер.

По словам политика, обстановка на украинско-польской границе и так оставляет желать лучшего и скорее похожа на нечто безумное. А принятие Киева в ЕС станет для Варшавы настоящей проблемой.

«Польское сельское хозяйство получит очень болезненный, даже смертельный удар», — сказал Миллер.

Евродепутат считает, что в таком случае Варшава не сможет контролировать приток украинских товаров, которые, вероятно, выдавят с рынка польскую продукцию. Политик напомнил, что сельское хозяйство Украины оставляет порядка 800 гектар против польских 11.

Миллер полагает, что при возможном вступлении в ЕС Киеву необходимо выдвинуть условия, согласно которым никаких уступок и льгот он не получит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина требует от Польши компенсацию за уничтоженное зерно.

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Дружба закончилась: в Польше заявили, что не хотят видеть Украину в Евросоюзе

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