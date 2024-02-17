Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 февраля

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 19 по 25 февраля.

В понедельник, 19 февраля, Солнце переходит в водную стихию знака Рыб, настраивая на сентиментальный и лирический лад. Сияние главной Звезды распространится как на представителей данного знака, так и на Раков и Скорпионов. Шанс на удачу получат Козероги и Тельцы.

В это время у всех возникает желание делать добро. Усиливается воображение, творческие способности, гиперчувствительность и мечтательность, а ослабевает ощущение реальности. Так как Сатурн теперь находится в одном пространстве со светилом, то чувство жертвенности, зависимости от обстоятельств может создавать иллюзию ограничения своих возможностей.

В начале недели растущая Луна в Раке усилит влияние водной стихии. Интуиция обостряется и приходят ответы на волнующие вопросы.

Все дела замыкаются на сфере дома, семейных связях и традициях. Прекрасное время для создания комфортных условий жизни как для себя, так и для своих близких, особенно 20 числа. Можно заложить фундамент для материального благополучия или недвижимого имущества.

С 23 февраля Меркурий меняет внешнюю активность Водолея на богатую внутреннюю жизнь Рыб. Теперь зыбкая неопределенная морская стихия задает энергетику пространства.

Погружение в собственные мысли, рассеянность и замедленность реакций становятся очевидны. Это неэффективный день для дел, рассчитанных на перспективу и развитие.

В целом усиливается мистический настрой и способность видеть практическую выгоду экстрасенсорным образом. Без труда дается вдохновение, особенно деятелям искусства.

В сложных ситуациях поддержку окажут мастера духовных практик, религиозные люди, психологи. В сфере отношений многие предпочтут свободный формат.

Акцент ставится на интеллектуальном взаимодействии, духовной близости с любимым человеком, сотрудничестве с теми, кто поддерживает вас на пути достижения общей цели. В субботу, 24 февраля, полнолуние на оси Дева — Рыбы.

Психика становится уязвимой, а организм более восприимчив к медикаментам и алкоголю. Лучше употреблять больше жидкости и снизить бурную активность. Это время подходит для размышлений, медитаций, духовных поисков, отдыха и уединения.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам полезно поберечь нервы и провести антистрессовую терапию. Найдите возможность полностью расслабиться, побыть в одиночестве, провести время на природе, приобщиться к духовным учениям.

Снизить напряжение от внешних раздражителей помогут занятия восточными практиками, ароматерапия, музыка, водные процедуры, посещение храма. Гомеопатия способна оказать эффективное воздействие на организм.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов вызывает интерес все, что связано с запредельными мирами, Космосом, новыми технологиями. Желание привносить в свой мир перемены и обновления, держит вас в состоянии драйва.

Участие в общественной, политической, научной деятельности укрепят ваши позиции в коллективе. А активные дружеские отношения воодушевят на великие свершения.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов ждет раскрытие профессионального потенциала. Потребность в самоутверждении поможет сосредоточиться на фундаментальных целях или проектах.

Вы полны амбиций и готовы нести ответственность за состояние своих дел. Вам по силам организовать сотрудников или заслужить благосклонность начальства. Однако осторожность и скрытность своих намерений является вашим козырем на данном этапе.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам стоит обратить внимание на крупномасштабные проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу. Ключ к успеху лежит в области международного сотрудничества, преподавания, туризма, юриспруденции, науки, импорта–экспорта.

Благоприятны дальние поездки, участие в культурных, спортивных или религиозных мероприятиях. Для повышения авторитета можно прибегнуть к цитированию мудрых изречений.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, сила воли и напор помогут значительно сдвинуться в финансовых делах и удачно решить вопросы бизнеса, платежей, получения наследства, кредитов, алиментов, страхования. Открывается источник ресурсов других людей. Усиление эмоционального фона и сексуальности способствуют улучшению качества любовных отношений.

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Дева — гороскоп на неделю

У Дев пробуждается стремление создавать красоту вокруг себя, искать компромисс и баланс в отношениях с окружающими. Акцент ставится на деловом или светском общении, публичной и культурной деятельности. А совместное участие с любимым человеком в подобных мероприятиях поможет прийти к общему мнению и взаимопониманию в спорных вопросах.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, выстраивание правильной системы питания и организация распорядка дня способствуют оздоровлению организма, повышению работоспособности и стрессоустойчивости.

Также вы не ошибетесь сейчас с выбором работников сферы услуг и персонала, квалифицированных врачей. Период благоприятен для подписания контрактов, работы с документами, штатным расписанием, выработки деловой стратегии.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам самое время окунуться в любовные и романтические отношения. Повышение сексуального аппетита способствует чувственным романам.

Также удовольствия принесут культурные развлечения. Например, посещение театра, яркого шоу, спортивного зрелищного мероприятия, шопинг.

Любящих родителей порадуют их чада. Лучшее времяпрепровождение — это совместный досуг с развивающими детей занятиями и играми.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов проявляются качества домовитости, гостеприимности и душевности. Семейная жизнь и домашний уклад наполнен идиллией и поддержкой со стороны близких.

Это ли не повод заняться благоустройством своего гнездышка, сделать ремонт, обновить обстановку. Одинокие люди могут задуматься о создании семьи и обретении крепкого тыла.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги находят себя в деловом общении, коротких поездках, обучении. Эффективный период для оформления и подписания документов, выступлений, консультаций, установления полезных связей.

Включенность в информационные потоки позволяет быть в курсе последних тенденций. Можно пройти курс ораторского мастерства, записаться в автошколу, завести собственный блог.

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Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи чувствуют удовлетворенность финансовой сферой, способны получать удовольствие от жизни и выгодно использовать свои таланты. Это время хороших перспектив, извлечение и приумножение плодов своего труда и творчества, особенно для деятелей искусства и культуры, финансистов. Грамотные инвестиции сулят стабильный денежный поток.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам звезды советуют развивать и прокачивать себя, транслировать в пространство желаемый образ. Благодаря росту энтузиазма и самоуверенности решения принимаются легко и быстро.

Отличный этап для новых начинаний, активных действий, реализации проектов и стартапов. Успешному продвижению вперед способствует личная инициатива и продуманный имидж.

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