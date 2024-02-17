Склады загорелись в Кемерове на площади 1,5 тысячи «квадратов»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 95 0

Склады загорелись в Кемерове на площади 1,5 тыс. кв. м.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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Внутри здания находятся легковоспламеняющиеся жидкости.

Складские помещения загорелись в городе Кемерово. По информации МЧС РФ, огнем охвачено 1,5 тысячи квадратных метров.

По данным ведомства, находящиеся внутри люди успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей. Пострадавших нет.

К тушению привлечено порядка 80 человек и 17 единиц техники из состава МЧС РФ, а также пожарный поезд.

Ситуация осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, поскольку внутри находятся легковоспламеняющиеся жидкости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный пожар вспыхнул в промышленном здании в Ижевске.

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