Склады загорелись в Кемерове на площади 1,5 тысячи «квадратов»
Склады загорелись в Кемерове на площади 1,5 тыс. кв. м.
Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
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Внутри здания находятся легковоспламеняющиеся жидкости.
Складские помещения загорелись в городе Кемерово. По информации МЧС РФ, огнем охвачено 1,5 тысячи квадратных метров.
По данным ведомства, находящиеся внутри люди успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей. Пострадавших нет.
К тушению привлечено порядка 80 человек и 17 единиц техники из состава МЧС РФ, а также пожарный поезд.
Ситуация осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, поскольку внутри находятся легковоспламеняющиеся жидкости.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный пожар вспыхнул в промышленном здании в Ижевске.
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