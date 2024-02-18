«Сделано по классике»: военный эксперт прокомментировал взятие Авдеевки под контроль ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении города от украинских националистов.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении от националистов Авдеевки (Донецкая Народная Республика, ДНР). Глава государства поздравил бойцов с успехом, с этой важной победой. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в боях за город за последние несколько суток составили более полутора тысячи боевиков, сейчас в этом районе проходит зачистка и блокирование украинских подразделений, засевших на местном коксохимическом комбинате.

Как отметил военный эксперт и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, наши бойцы действовали не раз проверенным и эффективным методом создания угрозы окружения, после которого, как правило, противник покидает район боевых действий. По его словам, именно так и нужно в дальнейшем решать задачу разгрома позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) — путем окружения всей группировки и нанесения флангового удара.

«Классика, можно сказать, это сделано по классике: создание угрозы окружения, после чего противник покидает этот район. Это лишний раз подтверждает то, что я уже говорил: задачи взятия укрепрайонов, как правило, <…> решаются созданием угрозы окружения. <…> Так мы воевали в годы Великой Отечественной войны, этот же опыт надо распространять на оперативный уровень… Дальше наступление… Это может означать разрушение всего фронта», — сказал Сивков.

С 2014 года Авдеевка считалась одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований, его улучшали на протяжении восьми лет. Из этой точки ВСУ вели обстрелы жилых кварталов Донецка и Ясиноватую — железнодорожный узел и пересечение пяти стратегически важных автомобильных дорог, а также держали под угрозой фильтровальную и насосную станции. От этих объектов зависело водоснабжение в Донецке и ближайших населенных пунктов. Победа в Авдеевке позволила отодвинуть линию фронта от города и обезопасить местных жителей.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, украинский лидер Владимир Зеленский объяснил поражение ВСУ в Авдеевке недостаточной военной помощью со стороны Запада.