Как на положении ВСУ и стран ЕС, НАТО скажутся возможные изменения в структуре украинской власти?

Запад готовится назначить наместника на Украине. Служба внешней разведки РФ сработала на опережение и раскрыла планы стран «Большой семерки» усилить контроль за Киевом.

По данным СВР, спецпредставитель будет иметь прямой доступ к Зеленскому и другим высокопоставленным лицам. Основная его задача будет заключаться в необходимости направлять их на путь истинный, отговаривать от ошибочных решений и предлагать выгодные Западу решения.

Уже сейчас известно, что на эту должность рассматривается ряд российских оппонентов, но среди приоритетных кандидатов все еще называют Йенса Столтенберга, который за десять лет на посту генсека НАТО эффективнее остальных доказал что он «истинный альянсец».

Характер нордический, выдержанный, безукоризненно выполняет приказы из Вашингтона, демонстрирует высшую степень нелояльности к РФ.

Идею назначать наместника в отдаленную провинцию Запад почерпнул из учебников истории. Традиция эта давняя, заложена была еще во времена Римской империи, когда для контроля местного царька или князька присылался проконсул, легат или прокуратор.

Он вершил суд и собирал налоги, а также следил, чтоб не бунтовали покоренные народы. Империи сменяли друг друга, и вот уже британские генерал-губернаторы поставили выкачку ресурсов из провинций на промышленные рельсы.

Это безумие достигло апогея во время построения Третьего Рейха: в немецкой империи истребление неугодных стало целью даже более приоритетной, чем освоение покоренных земель. Поэтому наместники или в простонародье «гауляйтеры» из-за жестокости редко умирали своей смертью.

Рейнхард Гейдрих, Франц Кучера, Вильгельм Кубе были ликвидированы партизанами и бойцами сопротивления в Чехии, Польше и Белоруссии еще во время войны, остальных ждал Нюрнберг.

В общем, Столтенбергу есть, о чем подумать, прежде чем паковать чемоданы. Учитывая, что у Зеленского уже есть один «советник-контролер» — Андерс Фог Расмуссен (тоже, кстати бывший генсек НАТО — Прим. ред), назначение еще и наместника из Альянса на руководящий пост прямо указывает на то, что эта организация усиливает контроль за марионетками в Киеве.

В принципе, назначение наместника — шаг вполне логичный. Все как по книжке: сначала ты раздаешь местным аборигенам печеньки и бусы, потом торгуешь с ними огненной водой и порохом, а потом приводишь под власть короны.

Февраль стал поворотным месяцем в истории современной Украины. В эти дни, ровно десять лет назад, в феврале 2014 года, на Майдане начала литься кровь. В отличие от оранжевой революции, когда государственный переворот хотя бы попытались прикрыть какой-то юридической бутафорией про третий тур, на сей раз действовали быстрее и жестче.

Оппозиция пошла на штурм вопреки договоренностям и гарантиям Франции, Германии и Польши. Немцы и французы, кстати, ровно через год снова предадут, подписав Минские соглашения, заведомо не собираясь их исполнять. И тоже это было в феврале, но уже 2015.



Февраль по украински — месяц «лютый». Каковы итоги десятилетия Майдана? За что боролись и к чему пришли — разобралась Марина Кравцова.

Их манили европейские кружева и деньги евро. Они натягивали кастрюли на головы и скакали во имя светлого будущего, чтобы Европейский союз точно разглядел себе подобных: «Кто не скачет, тот москаль».

«Мы хотим быть в Евросоюзе, мы вообще считаем себя европейцами. В Украине будут введены европейские законы, и будет порядок. Выше зарплаты и пенсии не будет такого разрыва между богатыми и бедными. Мы ждем от Майдана лучшей жизни», — делились в те периоды участники протестов.

Ворота к европейским ценностям прорубали топорами сжигали коктейлями Молотова, гарью от покрышек пах воздух свободы… Мирные протесты, начавшиеся в ноябре 13-го, через два месяца превратились в кровавую бойню.

«Нас 46 миллионов украинцев, которые хотят жить в настоящей стране, европейской стране, по нормальным стандартам жизни, где у каждого человека, у каждого молодого человека есть уверенность в нормальном образовании, а после образования — гарантированное рабочее место», — декларировал свою позицию Виталий Кличко, депутат Верховной Рады Украины в феврале 2014 года.

Десять лет спустя — вместо светлого пути в Европу — выжженное поле…

«Сразу же после нашей победы мы чрезвычайно быстрыми темпами мы подпишем евроассоциацию, мы организуем безвизовый режим, начнем модернизацию Украины и модернизацию экономики», — уверял украинцев президент страны 2014-2019 Петр Порошенко.

Оксана была на том самом Майдане. Но с другой стороны. Люди пытались предотвратить трагедию, и Майдан им этого не простил: когда возвращалась домой в Крым, их автобус встретили те, кто уже через пару месяцев устроит настоящий террор против всех несогласных — боевики запрещенного «Правого сектора»*.

«То плевали, то водой нас обливали, это был февраль, холод. Забрали у всех телефоны, забрали паспорта. Кому-то поснимали ногти плоскогубцами. Меня очень сильно избили, сломали три позвонка, я лежала в больнице», — рассказала Оксана о зверствах боевиков.

Те, кто скакал на Майдане, верили… Верили в лучшее. Верили в зарплаты по три тысячи евро. В итоге — средний заработок около 300.

«Мы построим страну, где можно будет создавать новые рабочие места, где придут иностранные инвестиции», — обещал Порошенко.

«Каждый должен знать, что он работает, и будет уверен, что у него нормальная пенсия будет, за которую можно жить, а не выживать», — сыпал обещаниями Кличко.

С пенсиями — еще хуже. 73% стариков в Незалежной выживают за чертой бедности. Если платят без задержек, то сумма и до ста евро не дотягивает — сейчас это в два раза меньше, чем в 2014.

«Из того, что приблизило Украину к Европе — это цены на коммуналку. Зарплаты, естественно, не росли, реальные доходы резко упали, качество жизни резко упало, хотя бы потому что по требованиям МВФ повышали цены на газ, на электроэнергию для того, чтобы в конце концов сжиженный американский газ мог поступать через порты Германии или Польши на Украину в перспективе», — объясняет кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Это вожделенная Европа требовала таких цен, в обмен даже не на инвестиции, а на кредиты. Страну накрыла волна тарифных протестов. Реакция властей европейская — тотальное безразличие к замерзающему народу — скачите, согревайтесь, как на Майдане. В 2024 году киловатт электричества может вырасти в цене до шести гривен, в 2014 его стоимость была 28 копеек.

«Американцы добились своей цели — они разрушили высокотехнологичные отрасли на Украине, которые являлись конкурентами в том числе американцам — наша, например, авиакосмическое „Южмаш“, КБ „южное“ — это были высокоуровневые предприятия, которые производили спутники, ракеты», — объяснял премье-министр Украины с 2010 по 2014 годы Николай Азаров.

Жители Донбасса Олеся и Олег тогда в 2014 тоже не поверили не единому слову Майдана. Им из Краснодона уже тогда было прекрасно видно чем обернуться эти бесовский скачки.

«Все понимали, что в принципе Украина — это как рычаг воздействия на Россию. У нас было предприятие „Юность“, которое делало реле на космические корабли, на станцию „Мир“, у нас были военно-промышленные заказы, они оторвали это все, умерло предприятие», — вспоминают они.

Треть внешних доходов Украины приходилось на металлургию — в 90-е производили 54 миллиона тонн стали, в 2024 — только шесть. А ведь про европейские инвестиции в промышленность кричал каждый из предводителей шабаша. Ни одного миллиарда евро инвестиций в производство. Заработали и разбогатели на кровавом Майдане только заказчики и исполнители.

«Яценюк через восемь месяцев уже осенью хвастался перед своими подельниками, что он уже имеет миллиард долларов. Его хвастовство говорило о масштабах, которые приняла коррупция и разворовывание», — объяснил Николай Азаров, премьер-министр Незалежной с 2010 по 2014 год.

Есть, чем гордится — коррупция, которую так обещали победить на Майдане, сегодня достигла уже мирового масштаба, сокрушаются в Британском парламенте, а американские чиновники инициировали 57 расследований в связи с военными поставками США для ВСУ.

А еще, на Украине рекордный за всю историю госдолг — в 140 миллиардов долларов и дефицит бюджета — больше полутора триллионов гривен — почти половина расходной части. И убыль населения тоже рекордная — из 40 с лишним миллионов человек в 2014, на Украине остались меньше половины — примерно 18 миллионов человек.

* — запрещенная в РФ организация.