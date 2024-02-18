Сальдо рассказал, как меняются пленные боевики ВСУ: «Пелена спадает с глаз»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Губернатор Сальдо: с пленными боевиками ВСУ происходят сильные перемены

Сальдо рассказал, как меняются пленные боевики ВСУ: «Пелена спадает с глаз»

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Глава Херсонской области отметил что некоторые украинцы переходят на службу в ВС РФ.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно меняются, когда попадают в плен. Они видят явное несоответствие между реальным поведением российских солдат и сформированным украинской пропагандой образом. Такое заявление в интервью журналистам РИА Новости сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, многие пленные начинают чувствовать себя лучше именно в окружении людей со стороны противника.

«С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях», — сказал Сальдо.

Как отметил губернатор, рядом с пленными украинскими боевиками оказываются люди, которых они привыкли видеть с детства — честные, понимающие и «более трезвомыслящие», чем недавние «товарищи» по оружию. Мужчинам среднего возраста и постарше в таком окружении комфортнее, чем среди боевиков ВСУ. Более того, некоторые после этого решают присоединиться к ВС РФ или добровольческим формированиям.

Херсонская область стала российским регионом по результатам референдума в сентябре 2022 года. Обстрелы со стороны Украины здесь продолжаются, киевский режим не признает результатов голосования. Около 25% территорий области все еще находится под контролем ВСУ, это правый берег Днепра, в том числе город Херсон. Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстановке в регионе.

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