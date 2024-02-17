Артиллеристы РФ уничтожили замаскированную группу ВСУ на херсонском направлении

Силы артиллерии России уничтожили замаскированную группу украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Отличился один из мобильных артиллерийских расчетов ВДВ: десантники метким огнем из гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную группу украинских солдат на правом берегу Днепра», — написал глава региона.

Также Сальдо сообщил, что за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Днепр» были поражены 60 боевиков ВСУ, пять орудий и минометов, а также шесть автомобилей противника.

Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили 32 дрона и радиолокационную станцию, а также нанесли удары по 18 пунктам временной дислокации боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ за сутки улучшили свое положение на четырех направлениях.