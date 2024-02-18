Украинские боевики обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области из РСЗО

Террористы ВСУ обстреляли из РСЗО (Реактивная система залпового огня) город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Кадры последствий оказались в распоряжении сайта 5-tv.ru.

Атаку боевиков зафиксировали ночью 18 февраля примерно в 00:30. Четыре частных дома получили повреждения на улицах Усачева, Ежикова и 9 Мая, но погибших после обстрела нет.

«Прилет пришелся в огород, до здания — 50 м, до жилого строения. Повылетали окна здесь и в доме соседнего СТО. Каменка-Днепропетровская, улица Ежикова, гражданское жилое строение, прилетело в огород, предположительно, из РСЗО, алюминиевые осколки», — рассказал свидетель атаки.

Он отметил, что снаряды, скорее всего, были начинены мелким припасом. Также пока уточняются другие данные по обстрелу.

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