Украинские боевики обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области из РСЗО

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко Эксклюзив 19 0

Террористы решили атаковать ночью.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Террористы ВСУ обстреляли из РСЗО (Реактивная система залпового огня) город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Кадры последствий оказались в распоряжении сайта 5-tv.ru.

Атаку боевиков зафиксировали ночью 18 февраля примерно в 00:30. Четыре частных дома получили повреждения на улицах Усачева, Ежикова и 9 Мая, но погибших после обстрела нет.

«Прилет пришелся в огород, до здания — 50 м, до жилого строения. Повылетали окна здесь и в доме соседнего СТО. Каменка-Днепропетровская, улица Ежикова, гражданское жилое строение, прилетело в огород, предположительно, из РСЗО, алюминиевые осколки», — рассказал свидетель атаки.

Он отметил, что снаряды, скорее всего, были начинены мелким припасом. Также пока уточняются другие данные по обстрелу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киев мстит за провалы на фронте ударами по Белгороду.

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