Музыкальный продюсер Дворцов призвал очистить шоу-бизнес от грязи и брать звездам пример с ST

Хватит в российском шоу-бизнесе выпускать развратные песни, пора более культурно развиваться в музыкальной индустрии, к примеру, как исполнитель ST, который приехал с полевым концертом к росгвардейцам в зону СВО и презентовал свой новый трек «Дай ему сил» бойцам. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

«Хватит, я считаю, этой грязи в шоу-бизнесе, потому что музыканты стали уже не те», — сообщил он.

Продюсер уточнил, что речь идет о молодых представителях индустрии, а не о «первом эшелоне» звезд.

«Какие-то рэперы, какие-то новые музыканты молодые, которые исполняют, я извиняюсь за выражение, какие-то несуразные и нецензурные песни, делая при этом какую-то пропаганду через свою музыку. Все-таки слушатель потом подражает своему кумиру», — объяснил Дворцов.

По его мнению, шоу-бизнес уже проходит этап «очистки». Он предположил, что после окончания спецоперации музыкальная индустрия в стране станет по-настоящему патриотической.

Взять пример стоит с рэпера ST, который выступил в ЛНР перед бойцами Росгвардии, продюсер подчеркнул, что поддерживает такие инициативы, поднимающие дух солдат. Дворцов указал, что патриотические песни могут вдохновить слушателей по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сказал продюсер Дворцов про поездку ST к росгвардейцам в зону СВО.

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