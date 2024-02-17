Продюсер Дворцов про поездку ST к росгвардейцам в зону СВО: «Это вдохновляет и поднимает дух»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 51 0

Артист презентовал свой новый трек «Дай ему сил» бойцам, и тот сразу побил все рекорды по прослушиваниям.

Фото, видео: ВКонтакте / Александр Степанов / stoizsta; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Поездки российский артистов в зону СВО важны как для участников спецоперации, так и для населения России, считает музыкальный продюсер Сергей Дворцов. В качестве примера эксперт указал на рэпера ST и его новую песню «Дай ему сил», представленную бойцам Росгвардии.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru Алексей Дворцов отметил, что бойцы, безусловно, ценят, когда знаменитости оказываются рядом и поддерживают их непосредственно в прифронтовой зоне.

«К большому счастью, на самом деле, у нас артисты все открытые. И выезжают в зону действий, на территорию СВО, безвозмездно, и при этом тратят свои деньги на благотворительность, миллионы рублей, дают музыкальную воодушевляющую точку своего зрения и своего позитива тем, кто там находится», — подчеркнул Дворцов.

Продюсер выразил надежду, что патриотические песни останутся в российском шоу-бизнесе и после окончания СВО, а сам он приобретет совершенно иной окрас, более культурный и настоящий.

ST провел полевой концерт для бойцов Росгвардии в Луганской Народной Республике 6 февраля. Он исполнил свои композиции под аккомпанемент гитары и балалайки, и впервые представил военнослужащим свою новую песню «Дай ему сил».

Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок рэп-исполнителя. Они отметили, что во время таких концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.

Официально песня вышла 9 февраля и вошла в ТОП-20 популярных песен. После релиза ST рассказал, что полон дальнейших творческих планов и хотел бы написать еще нечто подобное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер Дворцов сказал о песне ST «Дай ему сил».

Тема:
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