Франция пообещала Украине новейшие дроны-камикадзе

В данный момент Париж разрабатывает новое оружие, которое планирует полностью подарить Киеву.

В ближайшее время Франция планирует подарить Украине свои новейшие дроны-камикадзе, которые активно разрабатываются сейчас в стране. Об этом сообщил в интервью изданию Journal du Dimanche глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню.

«Очень вероятно, что мы увидим большой успех в плане нового военного потенциала в 2024 году. Один из таких примеров касается разработки нового поколения дронов-камикадзе. Этот проект сейчас находится в фазе тестирования. Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели», — заявил чиновник в беседе.

Он также отметил, что для Парижа это станет полезным опытом, так как получится провести тест оружия на поле боя. Кроме того, он наивно предположил, что «Франция не находится в войне с Россией, а помощь Украине не является соучастием в конфликте».

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