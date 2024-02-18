Франция пообещала Украине новейшие дроны-камикадзе

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 45 0

Лекорню: Франция намерена вскоре поставить Украине новейшие дроны-камикадзе

Франция пообещала Украине новейшие дроны-камикадзе

Фото: Reuters / POOL

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В данный момент Париж разрабатывает новое оружие, которое планирует полностью подарить Киеву.

В ближайшее время Франция планирует подарить Украине свои новейшие дроны-камикадзе, которые активно разрабатываются сейчас в стране. Об этом сообщил в интервью изданию Journal du Dimanche глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню.

«Очень вероятно, что мы увидим большой успех в плане нового военного потенциала в 2024 году. Один из таких примеров касается разработки нового поколения дронов-камикадзе. Этот проект сейчас находится в фазе тестирования. Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели», — заявил чиновник в беседе.

Он также отметил, что для Парижа это станет полезным опытом, так как получится провести тест оружия на поле боя. Кроме того, он наивно предположил, что «Франция не находится в войне с Россией, а помощь Украине не является соучастием в конфликте».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минобороны России опубликовало кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:58
Собянин: в «Сириусе» откроется павильон «Москва — молодежная столица России»
19:45
Боррель предположил срок окончания спецоперации на Украине
19:27
Радостное событие: в семье 61-летнего Виктора Рыбина скоро будет пополнение
19:09
Путин раскрыл, почему спецоперация началась только в 2022 году
18:51
Попытка избежать краха? Запад готовится назначить нового «наместника» на Украине
18:35
Франция пообещала Украине новейшие дроны-камикадзе

Сейчас читают

Триумфальное освобождение Авдеевки, активное наступление и уничтожение складов: итоги СВО за неделю
Преодолеть все невзгоды: как Китай стал ведущей мировой экономикой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок