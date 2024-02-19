«Магия просто»: как звезда «Ворониных» Георгий Дронов следит за своей фигурой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 35 0

Актер Георгий Дронов признался, что не может контролировать свой вес

Фото, видео: Джапаридзе Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Актер не соблюдает никаких диет. У него есть свои методы.

Актеру Георгию Дронову 52 года, но он выглядит моложе своего возраста. Как ему удается держать себя в хорошей форме? Возможно, в этом замещена магия. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Между нами лето».

Исполнитель роли Кости в сериале «Воронины» признался, что временами он то худеет, то толстеет.

«Магия просто. Иногда просто моему организму надо поправиться по роли. Я читаю „с животом“ и появляется живот. Потом читаю „сухого телосложения“ и живот куда-то уходит. Нет, видимо, это просто физиология такая», — сказал актер.

Георгий Дронов подчеркнул, то все-таки важно заботиться об организме и следить за собой необходимо.

«Конечно, надо следить за собой. Это тяжелый труд», — рассказал актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Георгий Дронов высказался о ситуации с «отменой» Милоша Биковича в США.

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