«Я у вас не снимаюсь»: Дронов высказался о ситуации с «отменой» Биковича в США

Какой позиции придерживается звезда «Ворониных»?

Актер и режиссер Георгий Дронов заявил, что было бы бестактно одной рукой брать у страны деньги, а другой отрекаться от нее. Так он прокомментировал ситуацию с сербским и российским актером Милошем Биковичем, который отказался выступить против России ради съемок в американском сериале «Белый лотос».

«Мне кажется бестактным приезжать в страну, сниматься в ней и потом не разделять взглядов этой страны. Получается, что ты двуличный человек. Если уж ты влезаешь в политику, тогда скажи: „Извините, я у вас не снимаюсь, я у вас не работаю“», — заявил Дронов корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Между нами лето» в кинотеатре «Иллюзион».

В начале февраля Бикович объявил, что не снимется в третьем сезоне американского комедийно-драматического сериала «Белый лотос». Причиной стало обращение МИД Украины к телеканалу HBO с требованием не задействовать актера в работе над проектом из-за его поддержки России и спецоперации.

Бикович выразил сожаление, что внешние обстоятельства вмешиваются в творчество, однако подчеркнул, что не готов менять свои принципы ради участия в проекте. При этом он вспомнил, как в 11 лет дни и ночи сидел в убежище, когда его родная Сербия подвергалась бомбардировкам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Дронов признался в усталости от комедийных проектов.