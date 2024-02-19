Более 50 человек погибли в столкновении племен в Папуа — Новой Гвинее

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 16 0

Что произошло в стране на юго-западе Тихого океана?

Более 50 человек погибли в столкновении племен в Папуа — Новой Гвинее

Фото: www.globallookpress.com / david tipling

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По меньшей мере 53 человека погибли в результате столкновений племен в высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что инцидент произошел в провинции Энга. Предварительно, погибшие попали в засаду, а затем были застрелены. Это, в свою очередь, стало причиной серьезной эскалации межплеменных столкновений.

«Это, безусловно, самое крупное убийство, которое я видел в Энге, а может быть, и во всем Хайленде, в Папуа-Новой Гвинее», — сказал исполняющий обязанности суперинтенданта Королевской полиции Папуа — Новой Гвинеи Джордж Какас.

По его словам, число погибших еще может увеличиться.

В прошлом месяце посольство РФ в Индонезии призвало российским гражданам не ездить в Папуа — Новую Гвинею из-за антиправительственных беспорядков, которые проходили в Порт-Морсби.

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