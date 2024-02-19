Рот на замок: могут ли уволить за разглашение зарплат коллег

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«Известия»: за разглашение зарплат коллег может грозить увольнение

Рот на замок: могут ли уволить за разглашение зарплат коллег

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Оказывается, что работодатель может привлечь из-за этого сотрудника к дисциплинарной ответственности. Но с чем это связано?

За разглашение чужой зарплаты, как и других персональных данных, теперь могут уволить. Информацию об этом распространила Государственная инспекция труда по Нижегородской области. Но, как выяснили «Известия», вопрос актуален не только для этого региона.

На российском рынке труда сложилась непростая ситуация. Нередко зарплаты новых сотрудников выше чем у тех, кто работает давно. Так происходит, потому что на внешнем рынке оплата растет. А внутри компании ее не всегда повышают до рыночного уровня. Это вызывает недовольство и зависть внутри коллектива.

Вместе с тем в Финансовом университете при правительстве РФ уверены — нельзя ограничиваться одними запретами. Работодателю необходимо внимательно мониторить ситуацию с восприятием «внутренней справедливости».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому и где в России готовы платить по 200 тысяч рублей в месяц.

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