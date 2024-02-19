Мэр Собянин рассказал о развитии транспортной системы Москвы до 2030 года

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Собянин поставил задачу создать программу развития транспорта Москвы к 2030-му

Мэр Собянин рассказал о развитии транспортной системы Москвы до 2030 года

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Что и как именно планируется преобразовать в столице?

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу разработать программы развития столицы, которые в том числе коснутся транспортной системы. Как она преобразуется к 2030 году, градоначальник рассказал на своем сайте.

«В конце 2023 года я поставил задачу разработать базовые отраслевые программы развития Москвы до 2030 года, а по некоторым отраслям и на более дальнюю перспективу», — говорится в пресс-релизе.

Собянин назвал модернизацию и развитие транспортной системы Москвы наиболее амбициозной программой, которую нужно реализовать в ближайшие годы. Цель отслеживается следующая: сделать ее одной из лучших в мире.

Сегодня население Москвы составляет 13 миллионов человек, а к 2030 году это число увеличится на миллион. Еще не стоит забывать и о девяти миллионах жителей Подмосковья, добавил Собянин. С ростом населения и увеличивается и нагрузка на транспорт. Развитие этой системы должно опережать рост населения и экономики Московской агломерации.

В этой связи планируется расширить сеть рельсового каркаса. Будет проводиться работа над крупными инфраструктурными проектами федерального значения. В планах еще обновление подвижной состава и создание городских вокзалов.

Также будет дальше развиваться оплата по биометрии во всех видах транспорта, а еще активнее внедряться искусственный интеллект для управления интеллектуальной транспортной системой и тарифами на парковки.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на Собянина, что в 2024 году в Москве отремонтируют 56 спортивных объектов. В 2025-м планируется комплексное строительство еще 19-ти.

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Мэр Собянин рассказал о развитии транспортной системы Москвы до 2030 года

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