В Москве приостановили прокат электросамокатов из-за непогоды

|
Дарья Белова
Дарья Белова 27 0

Аренда двухколесного транспорта возобновится после возвращения теплой погоды.

В Москве остановили прокат самокатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Москвичам временно придется отказаться от привычных поездок на арендованных электросамокатах и велосипедах. Все сервисы проката в столице приостановили работу из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта.

Как пояснил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, решение связано с требованиями безопасности.

«Из-за непогоды поставили на паузу прокат электросамокатов. Сейчас на них ездить небезопасно», — говорится в сообщении Дептранса.

Вернуться к привычному режиму сервисы смогут после того, как в столицу придет теплая погода. Когда именно это произойдет, пока не уточняется.

Переждать непогоду рекомендуют и тем, у кого есть собственные электросамокаты и велосипеды. В Департаменте транспорта советуют временно не выезжать на них и пользоваться общественным транспортом.

В Москве 4 ноября ожидались небольшие осадки в виде мокрого снега. Они могут продолжиться и в ближайшие дни, вплоть до 8 ноября. Однако надолго снежный покров не задержится, так как большая часть осадков растает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
3 нояб
Россия нагревается быстрее: чем грозит миру глобальное потепление
2 нояб
Снежные циклоны наступают на регионы России
2 нояб
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана
1 нояб
Зима в Сибири побьет вековой рекорд: чего ждать
31 окт
От рекордного тепла до первого снега: Москва готовится к погодному развороту
31 окт
Зима близко: первый снег накроет Москву уже на следующей неделе
29 окт
Лучше не затягивать: когда стоит менять шины на зимние
29 окт
Комары задержались в Москве: почему насекомые сохраняют активность осенью
29 окт
«Каждому свое»: Гогунский признался, почему не стремится к кубикам пресса
28 окт
Сезон выталкивания автобусов раньше срока открыли в Кузбассе
+2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.67
0.70 91.60
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Ночной рейд в Анкаре обернулся задержанием 34 россиянок
18:45
Пока жену жалеют, Тарасов развлекается: футболист нашел «сестру-близняшку»
18:31
В Москве приостановили прокат электросамокатов из-за непогоды
18:20
«Только работала Снегурочкой»: Гусева вспомнила детство в Кремле
18:10
Паническая атака или инфаркт? Как распознать смертельную угрозу
18:00
Два человека погибли в результате пожара в квартире в Москве

Сейчас читают

«Умер мой друг»: Газманов рассказал о тяжелой потере
Умер заслуженный артист России Владимир Григорьев
«Пока не стала усиливать охрану»: Татьяна Куртукова пожаловалась на угрозы
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео