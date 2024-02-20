🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 20 февраля, изменение обстановки в доме поможет создать новую позитивную энергию. Вы получите долгожданное известие. Встреча с особенным человеком может произойти благодаря общению с друзьями, так что не отказывайтесь от вечера в их компании

♈ Овны

Без лишних движений: сегодня вы вряд ли добьетесь глобального успеха в чем-то. Зато можно наладить деловые связи. Тем более, что ваша харизма сейчас способна сбить с ног каждого. Также звезды советуют посмотреть на свое хобби или увлечение под другим углом — возможно, вы поймете, как сделать на этом хорошие деньги. Все мелкие проблемы и трудности лучше решать тут же, не перекладывая на завтрашний день.

Космический совет: пришло время подумать о новых способах управления бюджетом. Оплатите все счета.



♉ Тельцы

Сегодня Тельцы легко теряют равновесие, нарушают договор и переходят черту. День усилит вашу воинственность и инстинкт собственника, обострит идущую к концу тяжбу, вынудит активнее защищать свои владения и права. Возможна схватка за жилье, наследство, бизнес, территорию или власть. Под угрозой может оказаться итог переговоров, безопасность дома, взаимопонимание с семьей, партнером и нужными людьми.

Космический совет: пришел удачный период для творчества и генерирования новых идей. Делитесь своими мыслями со всем миром.



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♊ Близнецы

Не все идет по плану, но все идет куда лучше. Сегодня вам необходимо смотреть шире и искать альтернативные варианты, чтобы добиться успеха в том или ином деле. Вообще, смекалка и творческий подход к задачам сейчас могут запустить череду приятных событий в жизни и привести вас к головокружительной победе. Не бойтесь трудностей и смело идите вперед, а звезды помогут вам справиться со всеми проблемами.

Космический совет: если вы планируете отпуск, то срочно покупайте билеты и бронируйте жилье. Есть риск опоздать.

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♋ Раки

Напоминайте себе, ради чего вы двигаетесь вперед — только эти мысли помогут вам пережить такой непростой день. Сегодня все будет против вас, и сорваться и плюнуть на свое свои цели будет слишком соблазнительно. Держите оборону. Звезды советуют решать проблемы последовательно и браться за серьезные только тогда, когда вы будете полностью готовы физически и психологически. Не торопитесь закончить все раньше — вы можете не рассчитать свои силы и поплатиться за это здоровьем.

Космический совет: проявите больше эмоций в отношениях с партнером. Поделитесь своими радостями или своим горем.

♌ Львы

Ваш распорядок дня и вредные привычки портят рабочий процесс и карьеру в целом. Сегодня необходимо пересмотреть свой режим, решить организационные вопросы, чтобы облегчить себе жизнь. К ошибкам стоит относиться несерьезно — вы любите раздувать из мухи слона, поддаваться самобичеванию, не замечая своих ежедневных побед. Вечер лучше провести в кругу близких и любимых — сейчас им нужна ваша поддержка.

Космический совет: позаботьтесь о своем здоровье. Возможно, вас будут беспокоить проблемы с позвоночником или суставами.

♍ Девы

Дел выше крыши, поэтому включайте тайм-менеджмент, чтобы не потерять время зря и все успеть. Лень, конечно, будет напоминать о себе, но вы сможете справиться с ней быстро. Нагрузка будет сказываться на нервах — вспышки злости полетят в сторону даже любимых.

Контролируйте свой эмоциональный фон, чтобы позже не пожалеть о сказанном. Также звезды предупреждают: в вашем близком кругу завелся Иуда. Вычислите предателя.

Космический совет: не рискуйте лишними тратами, в ближайшие дни могут случиться непредвиденные расходы. Обратите внимание на здоровье близких.





♎ Весы

Сейчас вы можете подготовиться к будущему и притянуть в свою жизнь приятные перемены, поэтому сделайте все, чтобы это свершилось. Например, не беритесь за все и сразу, а сконцентрируйтесь на чем-то важном, учитесь на ошибки других людей и относитесь серьезно к своему здоровью. Также звезды советуют быть аккуратнее с деньгами — сегодня вы можете потратиться на ненужные вещи. Вредно давать какие-либо обещания — после их придется выполнить.

Космический совет: старайтесь поддерживать хорошие отношения с коллегами, это может отразиться на общем успехе.



♏ Скорпионы

Работаем на перспективу. Сегодня лучше совершать те дела, которые принесут вам деньги, успех или другие плоды в будущем. Рутинные же задачи лучше отложить на другой день. Также звезды предупреждают — эмоции могут взять вверх над разумом, поэтому пытайтесь включать рациональное мышление в любой непонятной ситуации. Лучше не тратить свободное время на пустые разговоры — они могут стереть ваш рабочий настрой.

Космический совет: позвоните пожилым родственникам, а еще лучше постарайтесь провести с ними время.

♐ Стрельцы

Расширяйте границы. Чем свободнее ваши мысли сегодня, тем проще добиться успеха. Ищите лазейки и шансы, чтобы выполнить задачу или закрыть проект креативным, альтернативным способом. Кстати, творческий подход сегодня поможет впечатлить руководителей, найти друзей и добиться долгожданного предложения. Также звезды советуют искать ярких эмоций, поэтому смело соглашайтесь на авантюры, короткие поездки и встречи с друзьями (даже онлайн).

Космический совет: возможны неожиданные радости, которые принесет встреча с особенным человеком. Будьте открыты новым эмоциям.

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♑ Козероги

Сегодня у вас расписан весь день. В бурном потоке задач стоит обязательно найти время на отдых или приятные дела, иначе стресс ударит по организму. Не стоит перенапрягаться и физически — возможны травмы и растяжения. Также звезды советуют смело браться за новые дела — все они обречены на скорый успех. Сейчас судьба подкинет вам сюрприз, и главное — принять его достойно, ведь он может перевернуть вашу жизнь с ног на голову.

Космический совет: избегайте незнакомых продуктов и напитков. Есть риск пищевой аллергии.





♒ Водолеи

Вселенная уже готовит для вас великие перемены, и сейчас вам нужно расчистить место для них. Обязательно уберитесь дома, пересмотрите свои взгляды и ценности, а также избавьтесь от тех мыслей и людей, которые тянут вас назад и мешают развиваться. Сегодня вы не настроены работать в полную силу, но звезды уверяют — стоит переступить через свою лень и завершить все задачи и планы. Разговоры сейчас тоже не клеятся. К счастью, вы способны сгладить острые углы и не довести до конфликта простую беседу.

Космический совет: финансы могут принести радостные сюрпризы. Не упустите возможность сохранить и приумножить деньги.



♊ Рыбы

День у Рыб будет трудным. Это касается не только профессиональной сферы, но и личных отношений. Вам трудно сдерживать себя, свои эмоции. На фоне этого могут возникнуть разногласия, но к серьезным ссорам они не приведут. Вечер проведите с любимым человеком, это даст возможность немного расслабиться и решить важные семейные вопросы, которые давно не давали вам покоя.

Космический совет: прислушайтесь к словам опытных коллег. Хорошее время для покупки бытовой техники.

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