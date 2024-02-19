Группа «Любэ» отмечает 35-летний юбилей

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Коллектив музыкальной собирается с размахом отметить этот праздник на сцене. Что ждет фанатов?

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Группа «Любэ» готовится отметить свой 35-летний юбилей. И, конечно же, на сцене. Поклонников ждут два больших концерта в Москве. Там прозвучат хиты, которые успели стали уже народными. И сегодня музыканты приоткрыли секрет юбилейной программы, которая приурочена ко Дню защитника Отечества.

«Происходит некая химия, это чудо на концерте случается, что зал впадает в какое-то состояние удивительное — есть какие-то песни, где обязательно зал встает, где-то садится, где-то плачет, где-то начинает отчаянно плясать», — говорит народный артист РФ Игорь Матвиенко.

«Любэ» ворвались на эстраду в начале девяностых. А творчество выходит за рамки одного жанра, в репертуаре — произведения на все случаи жизни. Уже 35 лет композиции группы в лидерах хит-парадов, а голос Николая Расторгуева знает вся страна и миллионы поклонников за ее пределами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась судьба участников группы Boney M.

 

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