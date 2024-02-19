Режиссер опроверг назначение Кологривого на роль Жириновского

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 229 0

Режиссер Баранов опроверг назначение Кологривого на роль Жириновского

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Так кто же в итоге сыграет знаменитого политика?

В 2024 году появилась новость о создании фильма о выдающемся политике Владимире Жириновском. Россияне сразу начали гадать, кто же сможет сыграть неординарного основателя ЛДПР.

В ряде СМИ писали, что на эту роль был утвержден актер Никита Кологривый. Однако режиссер фильма Александр Баранов в беседе с 5-tv.ru опроверг эту информацию.

По словам режиссера, картина сейчас находится в работе, но на начальном этапе. Никита Кологривый в качестве кандидата на эту роль всегда рассматривался, но встречи с ним и общения на эту тему еще не было. Ничего не утверждено. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий устроил с артистом лишь творческую встречу.

«Очень похож на молодого Жиринского Кологривый. Это правда, тут ничего не скажешь», — признается Баранов.

Владимир Жириновский. Владимир Жириновский. Фото: © РИА Новости / Борис Приходько

Кастинг еще не проводился, актеров не подбирали. Фильм на этапе технической подготовки. Сценарий уже готов, но он дополняется. Жириновского будут играть несколько актеров в разном возрасте. Выход фильма запланирован на 2025 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Цискаридзе выбрал лучшего молодого актера России.

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