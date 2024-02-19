Умер за рулем на глазах жены: раскрыты обстоятельства смерти Леопольда Гершковича

Вдова дирижера Леопольда Гершковича заявила, что он умер за рулем авто
Фото: Из открытых источников teatr-sats.ru
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Вдова известного дирижера рассказала о его последних часах жизни.
На 89-м году жизни скончался заслуженный артист России, дирижер Леопольд Гершкович. Его жена — оперная певица Анастасия Ялдина — в беседе с ИА Регнум рассказала об обстоятельствах смерти супруга.
В роковой день, 18 февраля, артист сел за руль автомобиля, чтобы довести Ялдину до театра. Вскоре Анастасия начала замечать странности в его поведении. Леопольд не реагировал на слова и свернул на встречную полосу.
«Мы выехали из гаража, и он начинает уходить вправо, мы выезжаем на встречную полосу. Я ему говорю, что случилось и куда он едет. И тут у него падает голова. Я просовываю свою ногу и быстрее нажимаю на тормоз. Это ужас. У меня паника», — делится Ялдина.
После остановки машины, перепуганная жена вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть дирижера из-за, предварительно, сердечной недостаточности левого желудочка. До этого на проблемы с сердцем дирижер не жаловался, но у него стояли два стента и кардиостимулятор.
Артист работал главным дирижером Московской гастрольной оперы Росконцерта. И больше полувека проработал в театре имени Сац.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович.
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