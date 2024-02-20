Огонь охватил строительный склад в Новой Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 107 0

Строительный склад на площади 540 кв. метров горит в Москве

Огонь охватил строительный склад в Новой Москве

Фото: www.globallookpress.com / Björn Kietzmann

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Возгорание фиксируется по всему объекту.

Строительный склад загорелся на всей своей площади в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Огонь охватил объект на площади 540 квадратных метров, то есть возгорание происходит по всей площади. Уточняется, что склад находится на Калужском шоссе.

На месте уже работают сотрудники МЧС. В здании произошли частичные обрушения.

Информацию о пожаре по адресу Калужское шоссе, дом № 3 подтвердили позднее в пресс-службе МЧС. В ведомстве отметили, что спасатели оперативно прибыли на место и локализовали возгорание на площади 540 квадратных метров.

«Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространение огня и локализовать пожар на площади 540 квадратных метро. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар вспыхнул на территории отеля «Регина» в Казани. По предварительным данным, огнем было охвачено 400 квадратных метров.

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Огонь охватил строительный склад в Новой Москве

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