Огонь охватил строительный склад в Новой Москве
Строительный склад на площади 540 кв. метров горит в Москве
Фото: www.globallookpress.com / Björn Kietzmann
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Возгорание фиксируется по всему объекту.
Строительный склад загорелся на всей своей площади в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Огонь охватил объект на площади 540 квадратных метров, то есть возгорание происходит по всей площади. Уточняется, что склад находится на Калужском шоссе.
На месте уже работают сотрудники МЧС. В здании произошли частичные обрушения.
Информацию о пожаре по адресу Калужское шоссе, дом № 3 подтвердили позднее в пресс-службе МЧС. В ведомстве отметили, что спасатели оперативно прибыли на место и локализовали возгорание на площади 540 квадратных метров.
«Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространение огня и локализовать пожар на площади 540 квадратных метро. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар вспыхнул на территории отеля «Регина» в Казани. По предварительным данным, огнем было охвачено 400 квадратных метров.
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