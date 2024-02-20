Экс-профессора ВШЭ Константина Сонина заочно арестовали

Бывший профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Константин Сонин заочно арестован Гагаринским судом Москвы. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердили в инстанции.

Сонин был объявлен в розыск полицией в рамках уголовной статьи. Однако не уточнялось, какой именно. В марте 2023 года сообщалось, что Сонин является фигурантом дела о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Речь может идти о публикациях бывшего профессора в своем Telegram-канале в период с апреля по июль 2022 года.

Сегодня суд столицы принял решение арестовать Сонина, но заочно, поскольку в настоящее время он проживает на территории США и, предварительно, работает в Чикагском университете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал общественного деятеля Леонида Гозмана*.

* — признан иностранным агентом в России