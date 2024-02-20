МВД России задержало трех хакеров из группировки SugarLocker

Сотрудники бюро специальных технических мероприятий МВД РФ задержали трех участников группировки вымогателей SugarLocker. Поймать их удалось еще в январе, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию F.A.C.C.T., при участии которой проводилось задержание.

Мошенники работали под вывеской обыкновенной IT-компании. Свою инфраструктуру они расположили на российских хостингах. Однако члены SugarLocker допустили ошибку в конфигурации своего веб-сервера. Так компания смогла найти панель управления программой-вымогателем. Всю информацию F.A.C.C.T. передала в МВД.

В дальнейшем выяснилось, что никнеймы одного из фигурантов схожи с данными россиянина Александра Ермакова, против которого Минфин США ввел санкции.

Задержанным предъявлены обвинения в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. В ходе обыска были найдены ноутбуки, телефоны и цифровые улики, которые подтвердили их противоправную деятельность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о хакерских атаках на сайт Кремля. По его словам, зарубежные киберпреступники предпринимают попытки получить доступ к порталу администрации президента ежедневно.