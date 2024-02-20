МВД России задержало трех хакеров из группировки SugarLocker

|
Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

Мошенники работали под вывеской обыкновенной IT-компании, но допустили ошибку, которая и навела полицейских на их след.

МВД России задержало трех хакеров из группировки SugarLocker

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сотрудники бюро специальных технических мероприятий МВД РФ задержали трех участников группировки вымогателей SugarLocker. Поймать их удалось еще в январе, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию F.A.C.C.T., при участии которой проводилось задержание.

Мошенники работали под вывеской обыкновенной IT-компании. Свою инфраструктуру они расположили на российских хостингах. Однако члены SugarLocker допустили ошибку в конфигурации своего веб-сервера. Так компания смогла найти панель управления программой-вымогателем. Всю информацию F.A.C.C.T. передала в МВД.

В дальнейшем выяснилось, что никнеймы одного из фигурантов схожи с данными россиянина Александра Ермакова, против которого Минфин США ввел санкции.

Задержанным предъявлены обвинения в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. В ходе обыска были найдены ноутбуки, телефоны и цифровые улики, которые подтвердили их противоправную деятельность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о хакерских атаках на сайт Кремля. По его словам, зарубежные киберпреступники предпринимают попытки получить доступ к порталу администрации президента ежедневно.

-8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
92.41
-0.14 99.49
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:35
Лавров прибыл в Венесуэлу в рамках своего латиноамериканского турне
14:29
МВД России задержало трех хакеров из группировки SugarLocker
14:26
В Швеции заявили об устойчивости России на Украине: «Может восстановить силы»
14:19
Украинский самолет МиГ-29 сбит в Херсонской области
14:15
Суд в Амстердаме поддержал бывших акционеров ЮКОСа в споре с Россией
14:11
Пальчики оближешь: какой вкусный и быстрый десерт можно сделать из творога

Сейчас читают

Путин исключил Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса»
«Сцена лечит»: как Баринов смог отыграть спектакль с переломом отростка позвоночника
«Недостающих женщин могли заменять боты…»: как устроена индустрия онлайн-знакомств
Бешеный клев: какую рыбу раньше ловили на Волге и что клюет сейчас

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок