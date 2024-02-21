🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 21 февраля, в течение дня конфликтных ситуаций избежать не удастся. Любовные проблемы могут ранить в самое сердце. Присмотритесь к финансовой ситуации, есть шанс ее улучшить, если не будете пасовать.

♈ Овны

На вас надвигается лавина рабочих задач. Соберитесь с силами и настройтесь психологически и физически, чтобы расправиться со всем в ближайшую неделю. Возможно, многие дела и ситуации пойдут не по вашему плану, но в этом нет ничего плохого — Вселенная корректирует их в лучшую сторону. Полезно заниматься домашними делами и общаться с близкими родственниками — это зарядит вас позитивной энергией.

Космический совет: не ждите сегодня значительных событий и важных побед. Пора разобраться со старыми делами.



♉ Тельцы

Акцентируя внимания на чужих ошибках, попробуйте увидеть и свои — их немало. Но не зацикливайтесь на них — пожалейте свою нервную систему. Сегодня вам могут прийти позитивные новости, которые зарядят оптимизмом и хорошим настроением. Без сложностей день не обойдется, поэтому в тяжелые моменты вспоминайте о том, что скоро черная полоса сменится на белую.

Космический совет: день сложится неплохо, организационные вопросы решатся с легкостью.



Баловни судьбы и неудачники: кому из знаков китайского гороскопа повезет в 2024 году

♊ Близнецы

В эту рабочую субботу вам вряд ли захочется серьезно напрягаться, но, несмотря на это, есть огромный энергетический потенциал. Поэтому разгребайте завалы на работе — сил для этого сегодня будет предостаточно. Ну а если вам в этот день захочется приключений, обязательно берите с собой друзей — так будет куда безопаснее. На любовном же фронте все прекрасно, но серьезных решений пока не стоит принимать.

Космический совет: ждите приятных встреч и новых знакомств. Хороший день для восстановления старых связей и примирения с теми, с кем ссорились.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Ваши планы разнятся с планами других близких людей, но не стоит расстраиваться — всегда можно подкорректировать сценарии и провести час-два вместе. Не бойтесь что-то потерять, взамен Вселенная обязательно преподнесет вам что-то. Также не стоит сожалеть о шансах, которые вы упустили — на их место придут новые, но немного попозже. Кроме того, звезды советуют не перегружаться в этот сложный день и позаботиться о здоровье.

Космический совет: сделайте приятный сюрприз тем, кто вам дорог. День обещает быть плодотворным, не тратьте время на ерунду.

♌ Львы

Решать проблемы противопоказано. Переключитесь на что-то другое, а неприятности разрешатся сами собой. Вообще, это знаменательный день, когда ваша жизнь может кардинально измениться, и сейчас полезно отслеживать эти перемены и находить в них возможности, которыми стоит тут же воспользоваться. Также звезды советуют искать единомышленников — в будущем они помогут вам в чем-то очень важном.

Космический совет: придется быстро учиться чему-то новому. Проблем серьезных не должно возникнуть.

♍ Девы

Чем меньше вы торопитесь, тем меньше ошибок совершаете. Постарайтесь продумывать каждый шаг. А вот если какие-то ситуации сейчас начинают повторяться, значит стоит присмотреться — Вселенная посылает вам знак, что что-то придется поменять в привычках, изменить некоторые решения. Также полезно заниматься теми делами, которые наполняют вас и дают только положительные эмоции.

Космический совет: вы легко поладите с близкими и с полуслова будете понимать тех, кто вам дорог. Поводов для разногласий не возникнет.







♎ Весы

Гениальные идеи витают в воздухе. Хватайте их и раскручивайте до полновесного проекта — в будущем он принесет вам признание начальства и хорошие деньги. Прислушивайтесь к новостям и вообще всей информации, которую сегодня слышите — она может перевернуть вашу жизнь с ног на голову. Также звезды советуют еще больше проявлять свою заботу, помогать всем, кто попросит.

Космический совет: день будет удачным, хоть и не простым. Утро принесет неожиданные события или известия, которые могут напутать планы.



♏ Скорпионы

Не провороньте выгодное предложение или шанс — сегодня вы можете сделать огромный рывок в карьере. Только заранее оцените свои перспективы с разных сторон, чтобы быть уверенным в позитивном исходе дела. А вот обещания сейчас давать не стоит, скорее всего, многие из них вы не сможете сдержать. Вообще, звезды советуют чаще делать то, что вам нравится, и не концентрироваться на негативе.

Космический совет: обратитесь за советом к членам семьи или к друзьям. Они помогут найти верное решение к любой проблеме.

♐ Стрельцы

Обстоятельства развиваются очень быстро и выбивают вас из рабочей колеи. Ищите точку опоры, чтобы не свалиться в хаос или не застрять на сложной задаче на целый день. Воздержитесь от каких-либо инициатив и конкретных действий — сейчас лучше наблюдать за происходящим со стороны, не влезая в планы Вселенной. Вечером лучше расслабиться в компании друзей и снять накопившийся стресс.

Космический совет: не расстраивайтесь, если что-то с утра не получается. Вторая половина дня сулит получение сюрпризов.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Сегодня вы можете стать инициатором конфликта, поэтому очень важно держаться подальше от потенциально негативных разговоров, споров и ситуаций. Вообще, полезно держать эмоции под контролем — сегодня они норовят испортить все отношения.

Обстоятельства сейчас могут спутать все карты, но они войдут в вашу жизнь не просто так, а чтобы показать, что именно стоит скорректировать.

Космический совет: день принесет множество радостных событий, займитесь чем-то совершенно новым.





♒ Водолеи

Интуиция сегодня поможет не свернуть с карьерного пути и заработать побольше, поэтому прислушивайтесь к ней постоянно. Также сейчас стоит быть активнее и инициативнее — новые знакомства обязательно выстрелят в будущем. А вот вечером стоит расслабиться — в этот день отдых важен так же, как и работа. Проведите побольше времени с близкими — это зарядит вас позитивными эмоциями.

Космический совет: всем вашим начинаниям сопутствует удача. Есть шанс новых выгодных знакомств.



♊ Рыбы

Самое время перейти от слов к действиям — сегодня звезды помогут вам воплотить все задуманное в жизнь. Также полезно брать на себя ответственность в сложных задачах и быть инициативным тогда, когда этого требуют обстоятельства. А вот с эмоциями могут быть проблемы — сейчас их так много, что сложно обуздать все. Старайтесь держать себя в руках, иначе наломаете дров.

Космический совет: общение с окружающими сегодня будет приятным. Дел может оказаться слишком много, но переутомление вам не грозит.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 году.