Конюхов намерен побить в Арктике мировой рекорд по дальности полета на паралете

Федор Конюхов собирается установить сразу два рекорда. На этот раз исследователь планирует преодолеть 900 километров на двухместном паралете и приземлиться на Северном полюсе. Об этом он и его команда рассказали на пресс-конференции.

Отправной точкой станет архипелаг Земля Франца-Иосифа, куда экспедиция прибудет на атомном ледоколе. Оттуда путешественник вместе с пилотом начнет рекордный полет — 13 часов в небе на высоте один километр над землей.

Примечательно, что в 2022 году экипаж Конюхова уже совершал тренировочный полет на Северный полюс. Желание вернутся путешественник объяснил зовом сердца.

Полет пройдет на паралете — это двухместная тележка весом 150 килограммов. Инженерная школа Санкт-Петербурга доработала конструкцию и создала обтекатель. Он позволит минимизировать сопротивление потоков воздуха, обеспечивает безопасность экипажа, а также это дополнительное место для хранения вещей.

После приземления на Северном полюсе путешественник развернет одиночную дрейфующую полярную станцию и три недели будет исследовать сейсмоактивность дна Ледовитого океана.