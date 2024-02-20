«Медведя жалко!» — певица МакSим угодила в скандал из-за фотосессии

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 32 0

МакSим оправдалась за фотосессию с медведем без зубов

«Медведя жалко!» — певица МакSим угодила в скандал из-за фотосессии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Почему фото звезды так возмутили поклонников?

Любимица публики певица МакSим попала в неожиданный скандал из-за своей фотосессии. Артистка в своем блоге поделилась серией фотографий, где она обнималась с настоящим медведем. Снежный лес, нежная рыжеволосая певица и огромный бурый медведь сразу приковали взгляд общественности, сообщает издание KP.RU.

Медведя зовут Степан. И это его не первое знакомство со знаменитостью. Он уже снимался в клипе певицы в 2018 году.

«Он все такой же мощный, сильный, добрый и пахнет лесом. Никаких подвохов, только честность, чистота в глазах и любовь к жизни и людям. После таких встреч я становлюсь лучше», — поделилась певица.

Однако поклонники не оценили фото звезды. Они посчитали, что специально для этого косолапому удалили зубы.

«Красиво. Но жаль медведей, которым удаляют зубы ради таких фото»;

«Бедный медведь, лишили зубов»;

«Не могу, медведя жалко! Как же он теперь ест», — писал в комментариях.

Певица поспешила оправдаться. Медведь Степан уже очень старенький, и зубы у него просто выпали. Эту информацию подтвердил и Эдгард Запашный. Он рассказал изданию, что зубы у Степана действительно выпали. А также медведь — легенда российского кино. Он снимался и в фильмах, и в сериалах, и в рекламе.

«Степану 31 год — это человеческий возраст. А если переводить на медвежий, то ему уже 93 года. Он — пенсионер», — пояснил  хозяин медведя Юрий Пантелеенко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое за девять лет.

-8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
92.35
-0.06 99.56
0.07
Весна стучится в двери: самый точный цветочный гороскоп

Последние новости

22:00
«Новый уровень развития»: Путин заявил, что настало время России
21:38
«Медведя жалко!» — певица МакSим угодила в скандал из-за фотосессии
21:24
Неудобная для Запада правда: британский телеканал показал двухчасовой фильм о спецоперации
21:12
На складе под Петербургом вспыхнул крупный пожар
21:06
На БАМе в Хабаровском крае прошла сбойка нового Дуссе-Алиньского тоннеля
20:54
Актера Василия Прокопьева задержали с пакетом наркотиков

Сейчас читают

Шойгу: Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях
Актера Василия Прокопьева задержали с пакетом наркотиков
«Недостающих женщин могли заменять боты…»: как устроена индустрия онлайн-знакомств
Бешеный клев: какую рыбу раньше ловили на Волге и что клюет сейчас

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок