Почему фото звезды так возмутили поклонников?

Любимица публики певица МакSим попала в неожиданный скандал из-за своей фотосессии. Артистка в своем блоге поделилась серией фотографий, где она обнималась с настоящим медведем. Снежный лес, нежная рыжеволосая певица и огромный бурый медведь сразу приковали взгляд общественности, сообщает издание KP.RU.

Медведя зовут Степан. И это его не первое знакомство со знаменитостью. Он уже снимался в клипе певицы в 2018 году.

«Он все такой же мощный, сильный, добрый и пахнет лесом. Никаких подвохов, только честность, чистота в глазах и любовь к жизни и людям. После таких встреч я становлюсь лучше», — поделилась певица.

Однако поклонники не оценили фото звезды. Они посчитали, что специально для этого косолапому удалили зубы.

«Красиво. Но жаль медведей, которым удаляют зубы ради таких фото»;

«Бедный медведь, лишили зубов»;

«Не могу, медведя жалко! Как же он теперь ест», — писал в комментариях.

Певица поспешила оправдаться. Медведь Степан уже очень старенький, и зубы у него просто выпали. Эту информацию подтвердил и Эдгард Запашный. Он рассказал изданию, что зубы у Степана действительно выпали. А также медведь — легенда российского кино. Он снимался и в фильмах, и в сериалах, и в рекламе.

«Степану 31 год — это человеческий возраст. А если переводить на медвежий, то ему уже 93 года. Он — пенсионер», — пояснил хозяин медведя Юрий Пантелеенко.

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