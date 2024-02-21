Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит спел «Калинку-Малинку»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 963 0

Турецкий актер впервые услышал песню, но не постеснялся повторить слова.

Фото, видео: Кадр из сериала «Чёрная любовь», 2015 г.; 5-tv.ru

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Знаменитый турецкий актер, известный по ролям в сериалах «Черная любовь» и «Великолепный век», Бурак Озчивит во время выступления на киноконцерте в Crocus City Hall спел «Калинку-Малинку». В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры этого момента.

Присоединиться к исполнению русской песни знаменитости предложил ведущий мероприятия. Актер не постеснялся повторить слова за ним, хоть и не знает русский язык. После исполнения песни актер сказал, что был бы не против принять участие в российско-турецком проекте.

К слову, знаменитость прилетел в Россию незадолго до концерта в столице. Встретили его в Москве по высшему разряду. Актеру спели русские народные песни и угостили караваем с водкой. Турецкая знаменитость проявил уважение и попробовал угощения. Водка ему понравилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бурак Озчивит стал виновником давки на ужине в Москве.

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Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит спел «Калинку-Малинку»

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