«В момент схваток»: жена актера Зайцева вспомнила его самый романтичный поступок

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 204 0

Жена актера Зайцева самым романтичным поступком назвала поддержку в момент родов

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Многие мужчины боятся присутствовать на родах, но только не звезда фильма «Движение вверх».

Супруга актера Кирилла Зайцева Анастасия Трубчевская рассказала о самом романтичном поступке любимого. Как оказалось, это вовсе не красивый ужин при свечах, завтрак в постель или пикник на природе. Для нее оказалось ценным присутствие мужа на родах.

«В роддоме, когда у меня были схватки, я страдала, Кирилл танцевал какие-то танцы, что-то изображал, веселил меня. Это запомнилось. Такая поддержка чувствовалась», — заявила Трубчевская в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на светской премьере экшена «Командир».

К слову, актер познакомился с будущей женой на съемках фильма «Движение вверх» — она была помощником режиссера. Они долгое время не афишировали свой роман, и знаменитость не отвечал на вопросы журналистов о личной жизни. В статусе пары они впервые посетили публичное мероприятие в 2020 году, через год после рождения сына Игоря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Лера Кудрявцева намекнула на готовность сойтись с мужем.

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