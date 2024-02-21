Редкое явление: микролуние смогут увидеть россияне на этой неделе

В это время состояние людей может измениться. К чему стоит готовиться?

В конце недели россияне смогут наблюдать уникальное небесное явление — микролуние. Это момент, когда полная Луна находится максимально далеко от Земли. Лучше всего его будет видно в ночь на 24 февраля. Ночное светило будет казаться на 14% меньше, чем обычно.

Астрологи считают, что во время микролуния у некоторых людей может повышаться работоспособность и появляться чувство бесстрашия. Среди других признаков влияния на человека — бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 21 февраля можно будет наблюдать сразу несколько редчайших космических явлений. Сегодня Луна окажется в зоне видимости Поллукса. Также естественный спутник Земли приблизится к звездному скоплению Ясли.