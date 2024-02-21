«Военная машина, победившая Наполеона и Гитлера»: Трамп восхитился Россией

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Трамп назвал Россию военной машиной, победившей Гитлера и Наполеона

«Военная машина, победившая Наполеона и Гитлера»: Трамп восхитился Россией

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Политик также выразил мнение, что союзники США в Европе должны увеличить расходы на оборону.

Россия — это военная машина, которая победила Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, заявил бывший президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о противостоянии европейских союзников Штатов по НАТО и РФ.

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», — сказал он в эфире Fox News.

Вместе с тем политик добавил, что РФ является самой крупной европейской страной, поэтому Западу необходимо увеличить расходы на оборону, поскольку сейчас разница с США составляет 150 миллиардов долларов. Кроме того, Трамп не смог упустить возможность и раскритиковал действующего лидера страны Джо Байдена. Политик призвал администрацию Белого дома заняться безопасностью американской границы.

«Этот парень разрушает страну», — отметил Трамп.

К слову, сам Трамп оказался вновь в центре скандала. Его признали виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Теперь он должен порядка 355 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден в очередной раз публично оконфузился.

-8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.35
-0.06 99.56
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:22
Бунтарь, творец или шут: какой у вас архетип личности
7:13
«Ни капли в рот»: AKMAL' рассказал, когда впервые в жизни выпьет алкоголь
7:00
«Мама» и «папа» под запретом: Блинкен просит сотрудников избегать «проблемных» слов
6:46
Редкое явление: микролуние смогут увидеть россияне на этой неделе
6:34
«Военная машина, победившая Наполеона и Гитлера»: Трамп восхитился Россией
6:22
Восемь лет без профессора Снейпа: какие секреты хранил актер Алан Рикман

Сейчас читают

«В момент схваток»: жена актера Зайцева вспомнила его самый романтичный поступок
Город будет жить: Пушилин раскрыл планы по восстановлению Авдеевки
«Недостающих женщин могли заменять боты…»: как устроена индустрия онлайн-знакомств
Бешеный клев: какую рыбу раньше ловили на Волге и что клюет сейчас

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок