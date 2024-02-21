«Военная машина, победившая Наполеона и Гитлера»: Трамп восхитился Россией

Политик также выразил мнение, что союзники США в Европе должны увеличить расходы на оборону.

Россия — это военная машина, которая победила Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, заявил бывший президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о противостоянии европейских союзников Штатов по НАТО и РФ.

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», — сказал он в эфире Fox News.

Вместе с тем политик добавил, что РФ является самой крупной европейской страной, поэтому Западу необходимо увеличить расходы на оборону, поскольку сейчас разница с США составляет 150 миллиардов долларов. Кроме того, Трамп не смог упустить возможность и раскритиковал действующего лидера страны Джо Байдена. Политик призвал администрацию Белого дома заняться безопасностью американской границы.

«Этот парень разрушает страну», — отметил Трамп.

К слову, сам Трамп оказался вновь в центре скандала. Его признали виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Теперь он должен порядка 355 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден в очередной раз публично оконфузился.