В России разработали 20-кубитный квантовый компьютер

Создатели не собираются на этом останавливаться. В дальнейшем «Росатом» замахнется и на 100-кубитную машину.

Специалисты «Росатома» разработали 20-кубитный квантовый компьютер. Об этом в интервью ТАСС сообщил советник гендиректора российской госкорпорации Руслан Юнусов.

«В рамках дорожной карты по квантовым вычислениям мы разработали 20-кубитный квантовый компьютер. Мы его реализовали на ионной платформе», — сказал он.

По словам Юнусова, также есть 25-кубитная машина на атомной платформе, но качество операций лучше на ионной платформе. Эксперт объяснил, что уже настают времена, когда производительность важнее количества кубитов.

Во всем мире вырабатываются различные подходы к оценке эффективности квантовых машин. Так, американская компания IBM уже предложила квантовый объем — «некую совокупность количества и качества кубитов». И хотя не все согласны с такой метрикой, в России начинают пользоваться ею.

Юнусов также рассказал о планах «Росатома» разработать до конца 2024 года 50-кубитный квантовый компьютер, а может быть даже и больше получится. В дальнейшем же корпорация хочет создать и 100-квантовый. Кроме того, Юнусову задали вопрос про то, зачем нужна такая машина.

«Простой ответ на простой вопрос — мы не знаем, зачем нам нужен квантовый компьютер», — ответил он.

Однако поспешил объяснить, что в России не хватает мощности железа с целью показать полезность алгоритмов. По его словам, компьютеры помогут решать задачи в логистике, моделировании молекул. Такое направление принесет успехи. Когда же создавались классические компьютеры, планировалось, что тысячи таких машин хватит на всю планету и будут решены определенные задачи.

«Да, построили компьютеры, задачи решили, но оказалось, что, пока решали эти задачи, обнаружили целый горизонт новых», — объяснил Юнусов.

В июле 2023 года президенту России Владимиру Путину показали уникальный российский квантовый компьютер. Наш лидер побывал на форуме новых технологий и оценил изобретения по достоинству.

Компьютер мощнее обычных на несколько порядков, то есть он в разы быстрее способен производить расчеты. С его помощью можно разрабатывать новые формулы химический соединений, например, лекарств. Можно делать прогнозы, которые базируются на большом количестве переменных. Например, делать более точный прогноз погоды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «настолка» древнего мира поможет сделать открытия в квантовой физике.