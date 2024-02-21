Не та, за кого себя выдает: кто на самом деле такая молодая жена Петросяна

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 62 0

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова носит не настоящую фамилию

Не та, за кого себя выдает: кто на самом деле такая молодая жена Петросяна

Фото: Instagram* / bruhunova

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Оказалось, что во вранье Брухуновой замешан ЗАГС.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян в 2019 женился на молодой Татьяне Брухуновой, которая обзавелась популярностью после удачного замужества. Фанаты комика подозревают, что его новая супруга обычная аферистка, а изданию dni.ru удалось выяснить, что Брухунова не настоящая фамилия женщины.

Ложь стала явью, когда жена Петросяна появилась на акции «Бессмертный полк» с портретом родственника. Оказалось, что ее дед носил фамилию Бархунов. Сама же директор Театра эстрадных миниатюр заявила, что эту ошибку допустили работники ЗАГСа.

Также изданию удалось выяснить, как супруга юмориста выглядит без ретуши.

Недавно фанаты Петросяна в очередной раз усомнились в любви Брухуновой к артисту. Пожилой юморист попал в больницу, а молодая жена вообще никак это не прокомментировала. Она лишь снимала видео в свой личный блог и рассказывала, как ей нравится отдыхать в Китае.

Ранее 5 -tv.ru рассказывал в чем секрет брака Петросяна и Брухуновой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Не та, за кого себя выдает: кто на самом деле такая молодая жена Петросяна

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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