Второй подряд: ВМС Британии провели неудачный пуск ракеты Trident II

За испытаниями наблюдали министр обороны страны Грант Шэппс и адмирал Бен Ки.

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании провели неудачный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5. Об этом сообщает Sun.

Ракета была запущена с атомной подводной лодки HMS Vanguard, за процессом наблюдали министр обороны страны Грант Шэппс и глава ВМС адмирал Бен Ки.

«Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена», — говорится в материале.

Инцидент произошел в конце января во время учений. В Минобороны Великобритании сообщили, что в ходе пуска ракеты произошла некая «аномалия». Ведомство планирует провести расследование. Неудача ракеты Trident II стала второй подряд после аналогичной ситуации в 2016 году.

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