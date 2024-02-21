Второй подряд: ВМС Британии провели неудачный пуск ракеты Trident II

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 60 0

Sun: ВМС Британии провели неудачный пуск ракеты Trident II с атомной подлодки

Второй подряд: ВМС Британии провели неудачный пуск ракеты Trident II

Фото: © РИА Новости

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

За испытаниями наблюдали министр обороны страны Грант Шэппс и адмирал Бен Ки.

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании провели неудачный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5. Об этом сообщает Sun.

Ракета была запущена с атомной подводной лодки HMS Vanguard, за процессом наблюдали министр обороны страны Грант Шэппс и глава ВМС адмирал Бен Ки.

«Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена», — говорится в материале.

Инцидент произошел в конце января во время учений. В Минобороны Великобритании сообщили, что в ходе пуска ракеты произошла некая «аномалия». Ведомство планирует провести расследование. Неудача ракеты Trident II стала второй подряд после аналогичной ситуации в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия запретила британским морякам ловить рыбу в части Баренцева моря.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.35
-0.06 99.56
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:37
МВД России опровергло сообщения об ошибках в свежих загранпаспортах
16:36
Сломать стереотипы: о чем документальный фильм «Донбасс: путь к миру»
16:35
Простой лайфхак: как избавиться от неприятного запаха от ног
16:28
Финляндия хочет навсегда закрыть некоторые КПП на границе с Россией
16:19
Путин встретился в Казани с главой Республики Сербской Додиком. Главное
16:14
Чтобы не обманули: россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты

Сейчас читают

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит приехал в Санкт-Петербург
«В момент схваток»: жена актера Зайцева вспомнила его самый романтичный поступок
Закон об иноагентах по-абхазски: против выступили авторы конституционной реформы
Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок