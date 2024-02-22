Пойдет в школу попроще: принц Уильям и Миддлтон передумали отправлять сына в Eton

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

Принц Уильям и Миддлтон передумали отправлять сына в Eton

Пойдет в школу попроще: принц Уильям и Миддлтон передумали отправлять сына в Eton

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Весной мальчик должен был пойти на собеседование в элитное учебное заведение, но родители сделали другой выбор.

Сын принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон Джордж не пойдет в элитную школу для мальчиков Eton. Теперь юноша отправится в другое учебное заведение — St. Edward’s School. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Фанатов королевской семьи очень сильно удивили такие новости. Предполагалось, что учеба в Eton превратиться в семейную традицию. Ведь принцы Уильям и Гарри закончили это образовательное учреждение.

Кроме того, Джордж даже сдал первую часть вступительного экзамена. Мальчик прошел аттестационный тест ISEB, а весной у него должно было состояться собеседование.

Однако родители решили отправить сына в школу попроще. Есть вероятность, что такое может быть связано с тем, что Джордж очень сильно переживал перед экзаменом. Об этом даже публично заявляла Кейт Миддлтон.

Eton славится своей жесткой дисциплиной и высокими образовательными стандартами. В St. Edward’s School же царит совершенно иная атмосфера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опечаленный принц Уильям извинился за Кейт Миддлтон на премии BAFTA.

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