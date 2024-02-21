Центробанк России выявил факты манипулирования на торгах «СПБ-Биржи»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Банк инициировал проверку, чтобы оценить, были ли нарушения закона.

Центробанк России выявил факты манипулирования на торгах «СПБ-Биржи»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Центробанк России установил факт манипулирования рынком на организованных торгах акциями «СПБ-Биржи». Сообщение об этом появилось на сайте ЦБ РФ.

Факт произошел 27 ноября 2023 года, когда в течение 19 минут после открытия торговой сессии случилось резкое снижение цены акций, потеряв от 13,4% до 35,8%. В ЦБ считают, что причиной изменений стоимости стала ложная информация о том, что «СПБ-Биржа» собирается объявить себя банкротом и даже обратилась с заявлением в арбитраж, чего на самом деле не было. Однако сведения разошлись по социальным сетям и информационным ресурсам.

«Как показала проверка, ПАО „СПБ Биржа“ не подавало заявления о банкротстве. Банк России расценивает подготовку заявления якобы от имени ПАО „СПБ Биржа“ и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов», — говорится в заявлении Центробанка.

Банк России инициировал проверку, материалы которой отправил в правоохранительные органы, так как считает, что был нарушен закон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка».

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