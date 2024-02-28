«Идеальное решение»: Малахов рассказал, что дарит жене по поводу и без

Телеведущий отметил, что ему не нужно ждать особого дня, чтобы порадовать супругу подарком.

Телеведущий Андрей Малахов считает цветы идеальным подарком на любой случай жизни. Так он ответил на вопрос о том, что дарит своей жене на праздники, о чем у него поинтересовались журналисты на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней Китайского Нового Года.

«Мне кажется, что цветы в праздник и не в праздник — всегда идеальное решение», — заявил Малахов.

Он добавил, что не ждет особого повода, чтобы порадовать супругу букетом цветов. Наоборот, в непраздничный день такой подарок доставляет больше радости, считает телеведущий.

«Мне кажется, под праздник это ожидаемо и не очень интересно», — пояснил Малахов.

Также он признался, что не отмечает День всех влюбленных. По словам знаменитости, он вообще не знает такого праздника, да и они с супругой давно уже не дети, чтобы дарить друг другу валентинки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему телеведущий Андрей Малахов отказался считать себя «крестным отцом» своей коллеги Юлии Барановской на телевидении.