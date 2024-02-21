В Испании рассказали о жизни перебежчика Кузьминова перед возможной гибелью

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 41 0

Mundo: перебежчик Кузьминов жил в Вильяхойосе, где нашли тело, несколько дней

В Испании рассказали о жизни перебежчика Кузьминова перед возможной гибелью

Фото: www.globallookpress.com / Egon Bömsch

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Личность убитого уже подтвердили в ГУР Украины. Что говорят власти европейской страны?

Перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет Ми-8 на Украину, прожил в испанском муниципалитете Вильяхойос всего несколько дней. Об этом сообщает издание Mundo.

Предположительно, именно его тело с несколькими огнестрельными ранениями было найдено в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса.

«Соседи предполагают, что российский дезертир пробыл в этом районе всего несколько дней. О нем никто не знал: ни в районном объединении Ла-Кала, ни в православной церкви Вильяхойосы, ни в супермаркете в районе, специализирующемся на восточных продуктах, ни в ресторане восточноевропейцев возле гаража, где он был убит», — говорится в материале.

При этом испанские власти все еще официально не подтвердили гибель Кузьминова. Известно, что рядом с трупом были найдены фальшивые документы с украинским гражданством и с отпечатками пальцев бывшего пилота.

Максим Кузьминов — перебежчик, угнавший российский вертолет Ми-8 и посадивший его на территории Украины. Предположительно, его тело было найдено в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса.

По информации местных СМИ, выстрелили несколько раз, а затем по его телу проехал автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. За расследование взялись правоохранительные органы, которые спустя несколько часов нашли похожий сгоревший автомобиль недалеко от места преступления.

Личность убитого подтвердили в ГУР Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на сообщения о якобы убийстве пилота, угнавшего Ми-8.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.35
-0.06 99.56
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:34
Услышит ли Зеленский? Украинские социологи провели опрос о переговорах Москвы и Киева
19:25
Церемония открытия «Игр Будущего» в Казани: прямая трансляция
19:20
В Испании рассказали о жизни перебежчика Кузьминова перед возможной гибелью
19:15
Рэпер ST восхитился исполнением группой «Любэ» его песни «Дай ему сил»
19:08
Собянин отметил вклад экскурсоводов в развитие туризма в Москве
19:04
Никакой гарантии: можно ли спасти деньги на Qiwi кошельках

Сейчас читают

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит приехал в Санкт-Петербург
«Имеет право»: Цискаридзе прокомментировал скандальные заявления Кологривого
Закон об иноагентах по-абхазски: против выступили авторы конституционной реформы
Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок