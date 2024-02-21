В Роспотребнадзоре оценили риски завоза лихорадки денге в Россию

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Роспотребнадзор исключил риски завоза лихорадки денге в Россию

В Роспотребнадзоре оценили риски завоза лихорадки денге в Россию

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Вирусное заболевание бушует в Бразилии. Стоит ли опасаться жителям РФ?

Риски завоза вируса лихорадки денге в Россию исключены из-за мер безопасности на границе. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Для безопасности в ведомстве создали специальные высокоточные ПЦР-тесты, которые выявляют заболевание. Контроль ведется в пунктах пропуска с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр», которая оценивает возможные риски распространения инфекций на каждом отдельном рейсе.

«Специалисты Роспотребнадзора анализируют эпидемические риски и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для профилактики лихорадки денге, которой можно заразиться в тропических странах, стоит носить закрытую светлую одежду и использовать только проверенную питьевую воду, хранящуюся в закрытых емкостях.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, которое протекает с интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфоузлов. В основном, встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Инкубационный период длится от трех до 15 суток. Среди симптомов –волнообразное повышение температуры до 40 градусов, лихорадка, боль, «гуляющая» по всему телу, тошнота и сыпь.

При отсутствии должного лечения геморрагическая форма лихорадки денге часто приводит к летальному исходу.

Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитый карнавал в Бразилии прошел на фоне вспышки лихорадки денге.

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