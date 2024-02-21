Собянин: технологичный бизнес может получить поддержку города по пяти программам

Технологичный бизнес в Москве может получить финансовую поддержку города по пяти программам, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В частности, для предпринимателей предусмотрен грант на патентование изобретений и полезных моделей в России — 75 тысяч рублей. При этом компаниям разрешается подавать сразу несколько заявок. На патентование изобретения за рубежом город выделяет до двух миллионов рублей. Такая же максимальная сумма предусмотрена для участников программы пилотного тестирования: они могут компенсировать затраты на испытания своего продукта.

У предпринимателей также есть возможность получить грант на покупку оборудования и развитие деятельности — город возмещает до 50% от понесенных затрат. Максимальная сумма гранта — 30 миллионов рублей в год.

Кроме того, в Москве действует программа возмещения инвестиций бизнес-ангелам. Компенсацию (не более десяти миллионов рублей) могут получить инвесторы, вложившие средства в столичные инновационные компании из Реестра стартапов и высокотехнологичных компаний Москвы.

Заявки по всем пяти программам принимаются на платформе Московского инновационного кластера.